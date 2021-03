Željko Komšić: Ako Dodik želi osamostaljenje RS-a, neka pokuša i za dva dana doživio bi debakl

“S obzirom na to da se poziva na Skupštinu koja je donosila političke odluke o provođenju genocida, i da su baš na bazi tih odluka politički i vojni dužnosnici iz RS-a osuđeni za genocid, najnoviji Dodikovi pozivi samo su nastavak kontinuiteta genocidne politike”, direktan je Komšić.

Dodik je, govoreći na posebnoj sjednici o radu visokog predstavnika, između ostalog, ponovo najavio referendum o otcjepljenju, a RS je nazvao državom..

“Međutim, ovaj put to neće proći jer su svi oni koji vole državu Bosnu i Hercegovinu jači za jedno veliko generacijsko iskustvo, a ni genocidna politika nema sredstava za provođenje. Šta više, za dva dana bi doživjeli potpuni debakl. Ako želi vidjeti nestanak RS-a, neka pokuša provesti to što govori. Pošto sam siguran da to ne želi, Dodiku bi bilo bolje da se okrene rješavanju stvarnih problema građana, a ne da moramo raspravljati o njegovim ispadima”, navodi Komšić.

Podsjetimo, Dodik je pripremio zaključke koje bi NSRS danas trebala usvojiti, a koji se tiču odnosa entiteta RS prema instituciji OHR-a, a spominju se i tužbe bivših visokih predstavnika.

Tokom rasprave je većina zastupnika opozicije napustila sjednicu uz tvrdnju da se slične sjednice stalno zakazuju, a da se zaključci ne provode.

(Klix)