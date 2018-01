Željko JKomšić : “Kolinda Grabar-Kitarović će u Sarajevu naići na zid”

Željko Komšić komentarisao je posjetu Kolinde Grabar Kitarović Turskoj, ali i ovu nadolazeću, Bosni i Hercegovini poručivši da će predsjednica Hrvatske u Sarajevu ”naići na zid”.Lider Demokratske fronte za N1 je kazao da “neće izgovoriti ono što bi izgovorio narodnim rječnikom”.

“Cilj koji je Kolinda Grabar-Kitarović imala, i šta je dobila je potpuno promašen politički potez. Kada se obznanilo, da ide u Tursku da lobira za stavove Dragana Čovića i HDZ, to je bilo osuđeno na propast. Međunarodna diplomatija tako ne funkcioniše. Dobila je sve suprotno. Sramotno je da sa predsjednikom države koja nije susjedna razgovara o BiH. To je miješanje u unutrašnje poslove suverenih i navodno prijateljskih država”.

Od Grabar Kitarović BiH, koja je najavljena za srijedu, 17. januara 2018. godine, ne očekuje mnogo.

“Nastavit će istu priču koju je pokušala u Ankari, naići će na zid. Ne znam kakav je njen protokol posjete, ali neće postići efekat kakav želi”.

Govorio je Komšić i o ugroženosti Hrvata i Srba, na koju često podsjećaju Milorad Dodik i Dragan Čović.

“Ako pominjete Dodika i Čovića, volio bih da mi date dokaz kako su ugroženi. Evo njih dvojica. Nijedan dokaz da je neko kao Srbin ili Hrvat u Banjaluci, Laktašima, zapadnom Mostaru, Širokom Brijegu da je ugrožen. Od koga je ugrožen? Da mi neko to egzaktno pokaže i dokaže. Ko to ugrožava ijednog Srbina u RS? Ko to ugrožava ijednog Hrvata u kantonima gdje su Hrvati većina. Jesmo li mi ugroženi kao građani, kao ljudi? Nemamo vode, nepravda i bezakonje na sve strane. Nema reda. Pustite njihove fraze kojima plaše narod. Pokušavaju zavadu uvesti model kao političkog djelovanja”.

Od izbora 2018. godine očekuje: “Nadam se da će ljudi reći ‘nemojte nas praviti budalama'”.

U RS ne bi trebalo ići sa kandidatom za člana Predsjedništva, ocijenio je.

“To donosi samo korist Dodiku. Odvlači glasove drugim kandidatima. To pitajte SDP, ali ja mislim da to nije pametno. U FBiH, ljevica uvijek ima više kandidata”, izjavio je Komšić.