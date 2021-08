Željko Ivanković : Nezgode s činjenicama

No, ne. Čak se Vučić pita: Što to Hrvati slave 5. kolovoza? Pa, baš to. Poraz ideje da Vučić i njegov mentor Šešelj i Šešeljev mentor Milošević i Miloševićevi mentori Moljević, Garašanin… dobiju Veliku Srbiju. Oni slave oslobađanje svoje zemlje od agresora koji je nekoliko godina prakticirao te zločinačke ideje.