Željko Ivanković : Konstitutivnost kriminalaca?

Nikad nisam čuo nijednog od političara na našim prostorima da se i verbalno i praktično, djelom, založio za vladavinu prava.A da i ne govorim kako je gotovo nemoguće čuti ih da kažu: Snažno stajemo iza jasnog i konkretnog djelovanja i trećeg stupa vlasti, pa makar to djelovanje (konačno!) krenulo i od nas, iz naših redova.

Piše : Željko Ivanković (Autograf.hr)

A ako ih čujete kako se (verbalno) zalažu za vladavinu prava, onda se ograđuju govoreći kako to od nas netko traži, kako netko očekuje, kako bez toga nema pristupa Europskoj uniji ili, ako smo već u Europskoj uniji, kako nam bez toga nema pristupa ovim ili onim financijskim izvorima.

Time zapravo kažu, poručuju svojim kriminalcima (jer oni su samo političari s imunitetom!): Eto, mi to ne bismo, ali drugi traže od nas, prisiljeni smo. Kao i sve drugo. Ili, vidite kako od nekih ne traže, a od nas traže. Ili, evo mi ćemo se za to zalagati čim prođu izbori.

I time više nego nedvosmisleno pokazuju da su oni ti koji postavljanjem i kontroliranjem svojih kadrova upravljaju cjelokupnim sudstvom. Dakle, i zaštitom kriminala i kriminalaca.

A ako slučajno kažu da su oni za djelovanje sudbene vlasti i pokrene se bilo što s mrtve točke, onda se usprave na zadnje noge i počnu drečati kako je nešto od toga odmah udar na Bošnjake, udar na Hrvate, udar na Srbe.

I najednom su, gle, branitelji cijelog naroda, a samo je netko dirnuo u nekog njihovog za kojega postoji opravdana sumnja ili (čak!) pola kamiona dokaza da je učinio nešto mimo ili protiv zakona.

Onaj drugi, njihov je u Haagu pravedno presuđen, jest predugo trajalo, jest premalo godina dobio, ali je pravda koliko-toliko zadovoljena.

A ako je našeg nešto slično snašlo, onda najednom vidimo kako je sud nepravedan, politički, kako je samo protiv Srba, kako je nepravedan prema Hrvatima ili kako izjednačava sve tri strane.

Nikad još nitko nije ustvrdio: Da, zločin postoji, nalogodavac i izvršitelj postoje, pa neka je i stoput naš, presuda je pravedna, idemo k pomirenju. Nema ni opravdanja: Zločin postoji, nalogodavac i izvršitelj postoje, ali optuženi i osuđeni je nevin… Ne, samo će se čuti da sude jedino Srbima, da je sud antisrpski i zašto ne procesuiraju ove ili one…

Time, oni koji govore kako je nešto udar na Bošnjake ili Srbe, Hrvate, upravo potvrđuju presudu. Priznaju: Da, ovi naši su zločinci, kriminalci, ali zašto ne udarite i na druge. Dok ne udarite na druge, mi naše kriminalce volimo, mi ćemo ih braniti do posljednjeg Srbina, Hrvata, Bošnjaka.

Naš kriminalac je samo naš. Naš ljubljeni zločinac, kriminalac, glavni lik svih naših podrški, naših murala! I ako ikako može da pravda, ako već ne može zauvijek, spava dok ne uhvatimo barem još dvojicu, po jednog, iz druga dva naroda.

I tko onda tu govori o narodima? Tko govori o konstitutivnosti naroda, zločinaca i zločina, kriminalaca i kriminala? Tko baca krivnju na cijele narode?

Da je pokretanje optužnice protiv nekog iz reda Bošnjaka udar na narod vrište svi iz vrha najveće bošnjačke stranke, čak i njihov vodeći pravnik. Onaj isti koji bi trebao znati što je pravo, onaj isti koji uporno govori kako presuda Ratku Mladiću nije presuda cijelom narodu nego zločincu s imenom i prezimenom.

Istodobno, vidimo, za optuženog ili, ne daj bože, osuđenog Bošnjaka vrišti da je to udar na narod. Je li udar na Bošnjake i nalazak i otkopavanje grobnice bugojanskih Hrvata koje upravo traje?

A jesu li se prije te reakcije ta grupa stranačkih čelnika ili barem samo njihovi vrli pravnici i odlikaši na pravnom fakultetu upitali zašto sad u sve uvlačimo cijeli narod? Zašto se krijemo iza svoga naroda? Ili zašto nismo pozvali cijeli patriotski blok stranaka, probosanske stranke, kao za izbore u Mostaru, da nam pomognu pa da svi zborski vrištimo kako je ovo udar na Bošnjake.

A doista jesu li Bošnjaci pokrali milijune, čak milijarde; jesu li Bošnjaci falsificirali diplome na osnovi kojih su uzurpirali vlast? Jesu li Bošnjaci na gradnju autoceste ukrali sto kamiona asfalta? Je li nana Fata otela ikome i stotinu maraka, je li i od koga kupila diplomu? Zašto i nju kriminaliziraju ”vlasnici stranke i naroda”.

Zašto svi izjednačavaju svoje zločince i kriminalce s onima koji su žrtve, zašto se kriminalce izjednačava s tisućama Srebreničana? Što je od toga dvoga: sudski progon kriminalaca ili genocid – udar na Bošnjake? Oboje svakako nije niti može biti?!

A ako već moraju svim živima u svom narodu lijepiti etiketu koja bi se mogla zalijepiti uz eventualno procesuirane kriminalce, zašto unaprijed manipuliraju ”svetim narodnim imenom”?

Zato što ih nije briga ni za žrtve, ni za čestite borce koji su ginuli ili davali dijelove tijela za nešto drugo od onoga što im ”veliki manipulatori” sad nude kao njihovu novu stvarnost.

Oni samo u vlastitom strahu (vidite li sve nervoznijeg Dodika?), kad se nad lice kriminala nadvije strah od pravde, zavape: Upomoć, narode!

Zar je doista udar na Bošnjake to što se sudska vlast pita gdje je novac od respiratora, ili zašto unatoč tolikim respiratorima pomrije toliki svijet? Zar nije udar na Bošnjake što nemaju vakcina, pa trče u zagrljaj Srbima, Hrvatima…? Mađarima, Rusima, Kinezima?

Zar je udar na Bošnjake što se vrijedni svršeni studenti pitaju kako to da s krvavo stečenim diplomama nemaju posao, a s Univerzitetsko-kliničkog centra je otjerano toliko vrhunskih stručnjaka i sve to zbog jedne sporne diplome?

Zar je udar na Bošnjake što nam svaki dan kradu na svakom metru autoceste, na svakoj javnoj nabavci? Ili je to samo udar na Bošnjake, Srbe i Hrvate kriminalce? Ili, preciznije, na kriminalce među konstitutivnim Bošnjacima, Hrvatima i Srbima?

Ili, jest, to jest udar na Bošnjake, udar na BiH, na sve njezine građane, ali upravo od strane onih koji sad vrište: Upomoć, narode!

Udar na narod je i to što se na njihovu dreku i viku ne oglasi nijedna od opozicijskih, a patriotskih, probosanskih ili kako se već zovu stranaka, onih što su potrčali na izborima braniti Mostar i Srebrenicu! Narode, i opozicija vas je izdala.

Jedino taj narod brani neki čudan svijet koji čak sam za sebe tvrdi da se ”okupio u svoje lično ime”!

Što bi se reklo – spontano se okupio da spontano iskaže privrženost BiH na njezinu putu k Europskoj uniji da bi onda potom komentirao po stvarnim ili internetskim birtijama zadnje vrste (ustvari, kloakama), kako nas netko ne voli u toj EU jer smo muslimani, ponavljajući u riječ istu srpsku mantru, mijenjajući u njoj samo nacionalno ime.

Udruženi zločinački pothvat su drugi, uvijek i samo drugi, i to jedino kad je riječ o ratnom ataku na nas. A nije kad organizirano provodiš kriminal (to je samo kriminalna hobotnica!), kad taj isti kriminal epskih razmjera braniš.

Nije organizirani zločinački (samo je kriminalni?) pothvat onaj Bandićev, pa i to tek onda kad on umre, a svakako tek nakon što prođu izbori, pošalješ istražitelje, policiju, nadigneš sudstvo da hapsi po Zagrebu i Splitu na desetke ljudi. To nije udruženo, to je onako?! Spontani zločinački pothvat?

Nije udruženi zločinački pothvat ni to što ministar vojske ili ministar policije (gdje to ima u svijetu???) kreira vanjsku politiku jedne zemlje? Ili ne kreira, ali je javno prezentira vlastitom narodu prijeteći susjednim državama? I uvijek je to isti čovjek! Gdje to ima?

Tamo gdje je to radio Aleksandar Ranković, tamo gdje je to radio Nikola Ljubičić ili Veljko Kadijević? Nisam čuo ni za jednu drugu zemlju. Ne barem u Europi.

Dapače, mora šokirati da u zemlji u kojoj predsjednik govori o svemu i svačemu (pa i o tome da će onome tko se vakcinira dati malo eurića), jedino ne govori o onome što govori sad već njegov ministar policije, koji će možda već sutra biti ministar poljoprivrede, pa će nam opet isto ili slično progovoriti, obećati ili zaprijetiti iz poplavljenih kukuruza, govoreći umjesto o svijetu žitarica, o ”srpskom svetu”.

Negiranje zločina genocida je ponavljanje zločina, točno kažu oni koji svu političku snagu i naočigled cijelog svijeta ulažu u negiranje zločina pljačke kakvu ovim narodima nisu priredili ni najveći zlotvori u povijesti!?