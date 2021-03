Željko Bebek : Otišao sam iz Dugmeta nakon stiha Ravna ti je Jugoslavija

Željko Bebek je u razgovoru za hrvatske medije progovorio o detaljima napuštanja grupe Bijelo dugme 1984. Između ostalog, komentarisao je izjavu da su nesuglasice počele zbog pjesme “Kosovska”, koju je Goran Bregović napisao na albanskom jeziku.

“Nesuglasice su počele godinu prije, u vrijeme kada je Goran već uveliko odvojen od baze benda, zapravo kada više i nije bio u bendu, već nas je smatrao sastavom koji za njega radi. Kao čovjek koji voli muziku i svoj bend, strahovao sam da se ne ponovi situacija kada je politika već 1976. ušla da napravi dar-mar Bijelom dugmetu. Počelo je da mi smeta što je Goran počeo da forsira to da rock'n roll mora da pljuje po nečemu i nisam shvatio zašto nam je trebala pjesma na albanskom. Nisam bio ni protiv te pjesme, ni protiv albanskog, ali nisam znao zašto Bijelom dugmetu to treba. Živjeli smo u svijetu u kojem je taj potez mogao da liči na umjetničku slobodu, a istovremeno je mogao da znači i ovo – ako je već ravnopravnost, onda možemo da pjevamo i na albanskom. To me je zapravo učinilo neraspoloženim i tada sam počeo da razmišljam šta to meni treba, meni koji sam htio da pjevam ‘Selmu’, ‘Sanjao sam noćas da te nema’ ili ‘Ne spavaj, mala moja’, pa sad odjednom pjevam pjesmu koja ima drugačiju konotaciju”, rekao je Bebek za Večernji list te dodao:

“I osim što moram da je naučim i što mi je bilo jako teško da pjevam na albanskom, moram time da prenesem i neku poruku, koja će dobiti odgovor u neko iduće vrijeme. Odgovor je došao već nakon dva mjeseca. Zauzeo sam oštar stav i rekao Goranu: ‘Idemo u novi projekat, O. K., ali ovakve poteze više neću tolerisati. Bude li toga, izaći ću iz benda’. I onda je došao projekat s pjesmama koje nisam mogao da svarim, poput ‘Lipe cvatu’ sa stihom ‘Ravna ti je Jugoslavija’, posebno što je u političkom smislu na ovim prostorima došlo do jako ozbiljnih previranja. Nikada se prije u historiji nije dogodilo da se iz socijalizma ide u kapitalizam. U to vrijeme počeo je polako da se nazire i dolazak svojevrsne kataklizme, pri čemu nisam želio da određujem stranu, nijednom rječju, nijednom pjesmom, a pogotovo nisam želio da budem u funkciji nekog sastava kojem nikada nisam pripadao. Taj status nisam želio da mijenjam i zato je došlo do narušavanja odnosa u bendu i rasprave koja je završila kako je završila”, priča on.

Ipak, kaže da mu godi što se većina fanova slaže da boljeg pjevača od njega Bijelo dugme nije imalo.

“To mi jako godi, s obzirom na to da i sam smatram da smo u tih deset godina zajedno napravili i predstavili zaista veliku stvar. S druge strane, uvjeren sam da smo mogli i puno više, ali je politika benda nastavila da bude pogrešna i zbog toga su oni otišli na jednu stranu, a ja na drugu. I sad mogu da kažem da je Goran i bez Dugmeta napravio velikih i lijepih stvari”, objasnio je.

(N1)