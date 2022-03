Zelenski u dramatičnom intervjuu za CNN: Propadnu li pregovori, ovo će prerasti u 3. svjetski rat

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u nedjelju je u velikom intervjuu koji je dao CNN-ovom Fareedu Zakariji rekao da je spreman pregovarati sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom, ali je i upozorio da propadnu li pregovori, to bi moglo značiti da bi sukob Ukrajine i Rusije mogao prerasti u Treći svjetski rat.

– Spreman sam pregovarati s njim, kao što sam bio spreman i protekle dvije godine. I smatram da bez pregovora nije moguće okončati ovaj rat, rekao je Zelenski.

– Ako postoji makar i 1 posto šanse za zaustavljanje ovoga rata, onda mislim da trebamo iskoristiti tu priliku. Moramo to učiniti. Gubimo ljude svakodnevno, nedužne ljude na terenu, rekao je.

– Ruske su nas snage došle istrijebiti, poubijati nas. A mi pokazujemo da naš narod i vojska s dostojanstvom mogu snažno uzvratiti. Ali, nažalost, naše dostojanstvo nam neće spasiti živote. Tako da smatram da moramo iskoristiti bilo koji format, bilo koji šansu da dođemo do mogućnosti za pregovore, do mogućnosti za razgovor s Putinom. Ali, propadnu li ti pokušaju, to bi onda značilo da je ovo Treći svjetski rat, ustvrdio je ukrajinski predsjednik.

