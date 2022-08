Zelenski traži razgovor sa Xijem: Kina može uvjeriti Rusiju da zaustavi rat

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski traži priliku za izravni razgovor s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. “Želio bih izravno razgovarati s kineskim predsjednikom. Imao sam jedan razgovor sa Xi Jinpingom i to je bilo prije godinu dana. Od početka ruske velike agresije 24. februara, službeno smo tražili razgovor s Pekingom, ali nismo dobili mogućnost niti jednog razgovora s Kinom, iako vjerujem da bi to bilo korisno”, rekao je ukrajinski predsjednik u intervjuu hongkonškim novinama South China Morning Post.

Prema riječima Zelenskog, postoji nekoliko tema o kojima želi razgovarati s kineskim predsjednikom, a najvažnija tema su gospodarske veze Kine i Rusije. Zelenski smatra da Kina ima dostupne ekonomske poluge moći za pritisak na Rusku Federaciju. “Siguran sam da bi se bez kineskog tržišta Rusija osjećala potpuno ekonomski izoliranom. To je ono što Kina može učiniti – može ograničiti trgovinu s Rusijom do kraja rata”, rekao je Zelenski, istaknuvši da zbog rasta cijena energije Rusija trenutno ostvaruje značajne profite. Međutim, “Moskva ne smatra potrebnim trošiti novac na potrebe Rusa”, koji, prema riječima Zelenskog, “često nemaju potrepštine za normalan ljudski život”. “Moskva radije ulaže dodatna sredstva u proizvodnju oružja kako bi nastavila svoju agresiju na Ukrajinu. To je ono što treba zaustaviti”, rekao je Zelenski. Ukrajinski predsjednik ponovio je svoje nedavno upozorenje o dugoročnim posljedicama rata za globalnu prehrambenu i energetsku sigurnost. U intervjuu tvrdi da će i kinesko gospodarstvo u bliskoj budućnosti osjetiti negativan utjecaj rusko-ukrajinskog sukoba.

“Zemlje će morati plaćati za energiju, a ne robu koja dolazi iz Kine. Izvoz iz Kine će se smanjiti. To je 100 posto sigurno”, rekao je, istaknuvši da Kina neće moći ostati po strani kada je u pitanju rat koji je potresao cijeli svijet. “Razumijem da Kina želi zadržati “neutralan” stav prema ratu, ali mislim da je važno napomenuti da se sukob temelji na ničim izazvanoj invaziji na suvereni teritorij Ukrajine. Rusi su osvajači. Ovo je rat na našem teritoriju gdje su došli ubijati. Kina, kao velika i moćna država, može intervenirati i postaviti Rusku Federaciju na svoje mjesto. I naravno, jako bih volio da Kina preispita svoj stav prema Ruskoj Federaciji”, tvrdi. Ukrajinski predsjednik dotaknuo se i izvješća da Moskva, koja je trenutno suočena sa oštrim zapadnim sankcijama, kupuje poluvodiče iz azijskih zemalja. Rusija koristi te poluvodiče za proizvodnju oružja. Zelenski je rekao da ukrajinski obavještajci “rade jednako učinkovito kao kineski” i da njegova administracija dobro zna kojim se zemljama Moskva obratila za pomoć po ovom pitanju.

Unatoč svemu nabrojanom, predsjednik Ukrajine naglašava da ne želi kriviti vlade azijskih zemalja koje pomažu Rusiji. “Želio bih se usredotočiti na ujedinjenje cijelog svijeta protiv ruske tiranije, a ne potkopavati jedinstvo govoreći da nam jedna zemlja pomaže, a druga ne”, rekao je. Pozivajući se na podatke Veleposlanstva Ukrajine u Kini, Zelenski je istaknuo da je 2021. Kina bila glavni trgovinski partner Ukrajine s prometom od gotovo 19 milijardi dolara. Istodobno, predsjednik Xi Jinping jedan je od rijetkih svjetskih čelnika koji nikada nije posjetio Ukrajinu. Zelenski je izrazio nadu da će se odnosi između Ukrajine i Kine svake godine razvijati i jačati.

