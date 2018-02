Šefik Džaferović : Čović treba prestati koketirati sa Dodikom i veličati Udruženi zločinački poduhvat…

– Kako komentarište inicijativu Predsjednika Republike Srpske Milorada Dodik najavio je da će pokrenuti inicijativu za redefinisanje stava u vezi sa izmjenama Izbornog zakona BiH, odnosno da bude zadržana sadašnja odredba Ustava BiH da Republika Srpska bira Srbina za člana Predsjedništva BiH?

DŽAFEROVIĆ: Dakle radi se o redefiniranju političkog stava političkog stava političkih stranaka iz RS-a koji je bio definiran prilikom proces implementacije odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić – Finci. Taj proces bio je vođen od strane Evropske komisije, odnosno tadašnjeg evropskog komesara gospodina Filea. Tada su političke stranke iz Republike Srpske imale politički stav na tragu odluke Evropskog suda za ljudska prava, da se u Bosni i Hercegovini biraju tri člana Predsjedništva, kao i do sada, jedan iz RS-a i dva iz FBiH, bez određivanja etničkih odrednica.

Sada vidimo da gospodin Dodik zagovara promijenu tog političkog stava i vraćanje na poziciju kakva je sada u Ustavu BiH, da se iz RS-a bira jedan Srbin, što bi značilo da se iz FBiH bira jedan Bošnjak i Hrvat, a što je naravno suprotno odluci Evropskog suda za ljudska prava.

– Želite reći da Dodik nastoji da se svi politički faktori iz RS.a udalje od zalaganja za implementaciju presuda Evropskog za ljudska prava?

DŽAFEROVIĆ: On zagovara promijenu stava koji znači udaljavanje od odluka Evropskog suda za ljudska prava. Također, imajući u vidu da je HDZ u parlamnetu Bosne i Hercegovine predložio izmjene Izbornog zakona kojima se zagovara isti takav stav, što je srećom odbijeno u parlamentu Bosne i Hercegovine, po tom, ali i po ovom novom stavu gospodina Dodika, isključuju se svi građani Bosne i Hercegovine koji ne pripadaju jednom od konstitutivnih naroda, a to je naravno diskriminacija, odnosno proširivanje diskrimnacije i suprotno odluci Evropskog suda za ljudska prava.

Kada pogledamo taj novi stav gospodina Dodika, i kada imamo ovo što je HDZ stavljao u proceduru, onda možemo da vidimo da radi o jednoj vrsti sinhronizirane aktivnosti na nepoštivanje odluka Evropskog suda za ljudska prava. Naravno, to neće moći da prođe u Bosni i Hercegovini. Nema dakle promjene izbornog zakona u pogledu članova Predsjedništva bez poštovanje odluka Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci i nekoliko drugih povezanih odluka.

– Kako komentarišete izjavu Dragana Čovića koji je danas kazao da je Izborni zakon potrebno riješiti u naredna tri mjeseca, u suprotnom će dodatno mobilizirati hrvatski narod kako bih ga upozorio na to šta radi brojniji narod?

DŽAFEROVIĆ: Neka svako pazi na to šta izjavljuje. Svi smo mi u Bosni i Hercegovini dužni poštovati Ustav i zakone ove države Bosna i Hercegovina ima zakon koji uređuje tu problematiku. Mi smo u postupku implementacije odluka Ustavnog suda, umjesto što daje neka takve izjave, neka pazi šta priča. Ukoliko je ta njegova izjava neka prijatnja ili ukoliko je to nešto protuzakonito onda mora znati da se za to mogu snositi posljedice. Bosna i Hercegovina ima izborni zakon kojeg je potrebno promijeniti tako što će se implementirati odluke Evropskog suda za ljudska prava, a ne tako što će se proširivati diskriminacija kako predlaže gospodin Čović.

Neka pazi šta priča, iako meni nije jasno do kraja, šta ta izjava znači. Međutim, pošto se daju takve izjave, imam potrebu da kažem da ne biraju Bošnjaci Hrvatima predstavnike, nego građani Bosne i Hercegovine i članove Predsjedništva i zastupnike u kantolane skupštine odakle se kasnije vrši izbor u federalni dom naroda.

Umjesto što daju takve izjave sigurno bi bilo bolje i za Bosnu i Hercegovinu i za HDZ da gospodin Čović, počne sa jednim korektnijim odnosom prema državi Bosni i Hercegovini i vjerovatno bi se tada značajno relativizitalo i ovo pitanje izbora članova Predsjedništva.

– Zbog čega HDZ-ovi zvaničnici stalno govore da su Bošnjaci nametnuli neka rješenja, a znamo da su neka rješenja ranije dolazila od OSCE-a, pa ako hoćete i SAD-a, u pravcu građanskog koncepta.

DŽAFEROVIĆ: Izbor članova Predsjedništva je propisan u Anexu 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, i on se vrši tako što građani Republike Srpske biraju jednog člana Predsjedništva a građani Federacije biraju dva člana Predsjedništva, s tim što po ustavu niegdje nije propisan etnički izbor članova Predsjedništva. Što se tiče doma naroda on se bira iz kantonalnih skupština koje biraju građani na slobodnim i demokratskim izborima i nije predviđen etnički izbor u kantonalne skupštine nego građanski izbor kao i za sve druge izbore, jer nisu mogući nikakvi drugi nego građanski izbori.BiH je država koja je demokratska država utemeljena na slobodnim i demokratskim izborima i vladavini prava i to je elemenatarni ustavni princip na kojem postoji ova država. Ne postoje etnički izbori! To rješenje postoji još Vašingtona i Dejtona. Činjenica da se iz svakog kantona, ukoliko je izabran ima u federalni dom naroda ima izabrati najmanje po jedan predstavnik iz svakog konstitutivnog naroda ako je izabran je bila predviđena u Vašingtonu. Optuživati sada jedan narod ili Bošnjake da nešto nameću je nešto što ne stoji.

HDZ i Čović trebaju promijeniti svoj odnos prema BiH, ne koketirati sa Dodikom, ne veličati Udruženi zločinački poduhvat, imati korektan odnos prema Bošnjacima i prema Bosni i Hercegovini, i tada bi se sasvim sigurno po mom ubjeđenju relativiziralo ovo pitanje.

– Može li Evropska unija prihvatajući HDZ-ove zahtjeve ići protiv svih svojih temeljnih demokratskih principa a zna se da ono što HDZ predlaže je sušta suprotnost toga?

DŽAFEROVIĆ: Mislim da do toga ne može doći. Evropska unija to niti može niti će ikada prihvatiti. Ja ne mogu da povjerujem u takvu mogućnost, jer to je protiv evropske kovencije o temeljnim ljudskim pravima, protiv Evropskog suda za ljudska prava, i Evropska unija ako bi se kojim slučajem pridružila jednom takvom diskriminatorskom rješenju, bila bi protiv svojih akata i svih vrijednosti na kojima je utemeljena.

