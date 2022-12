Zdravstveni radnici pred Vladom HNK-a u Mostaru : Novčana pomoć ili novi protesti

Zdravstveni radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu protestovali su danas pred zgradom Kantonalne vlade u Mostaru, zbog toga što neće dobiti jednokratnu pomoć u iznosu od 1.080 konvertibilnih maraka (KM). Vlada je, podsjećamo, pronašla novac za budžetske korisnike nakon što su im sindikati prosvjete, te državnih službenika i namještenika najavili štrajk.

“Tu smo da iskažemo nezadovoljstvo zbog diskriminacije prema dijelu budžetskih korisnika. Pozivamo Vladu, premijera i ministra finansija da odmah zakažu sastanak sa poslodavcima i suosnivačima zdravstvenih ustanova, te donesu odluku da nam se isplati jednokratna pomoć. Ovo je jedina grana koja je ostala diskriminisana i to je zaista sramotno. Ovo nije prvi put da se isto radi zdravstvenim radnicima. Proveli smo na ovom mjestu šest mjeseci u šatoru i spremni smo na to ponovo ako nam se ne udovolji. Zasad nam se niko nije obratio. Vlada može pozvati suosnivače. Dali su izjavu da su im dali novac, pa sada neka i narede da se on usmjeri direktno zdravstvenim radnicima“, izjavio je Ivica Anić, predsjednik Sindikata Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika HNK-a Dalibor Vuković je pozvao vlast da iz budžeta odmah isplati novac medicinskim radnicima, kako bi i oni prebrodili krizu. Ako to ne učine, za nekoliko dana najavio je novi još masovniji protest.

“Nećemo ići dok nam se ne isplati pomoć. Krivične prijave zasad nisu opcija. Ovo je apel odgovornima. Plate su nam minimalne, jedva se spaja kraj s krajem, i ovo je jedini način da nam se pomogne. Ranije su pokazivali snagu u kriznim situacijama, pa i danas mogu sjesti i donijeti važne odluke. Neka odmah reaguju. Mi ćemo biti zadovoljni ako to učine, u protivnom smo jako nezadovoljni“, poručio je Vuković.

Zajedno sa zdravstvenim radnicima koji su protestovali bio je i predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Selvedin Šatorović.

Čini se da će u proteste i mostarski vatrogasci, ali i komunalci, jer jednokratne pomoći, kako trenutno stvari stoje, ni za njih nema.

