Zbog sumnje u krivotvorenje dokumenata : Pripadnici SIPA-e priveli novinara Josipa Šimića!

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) priveli su danas Josipa Šimića zbog sumnje u krivotvorenje dokumenata o navodnom praćenju i prisluškivanju glavne tužiteljice Gordane Tadić.

Šimić je Tužilaštvu BiH prekjučer dostavio krivičnu prijavu protiv ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića, uz koju je priložio i falsifikovani dokument SIPA-e u kojem stoji da je državna agencija pratila i prisluškivala vršiteljicu dužnosti glavne tužiteljice Tužilaštva BiH Gordanu Tadić te da su informacije i transkripti dostavljani Mektiću.

Novinar portala Dnevno.ba Josip Šimić pušten je danas iz prostorija Državne agencije za istrage i zaštitu nakon informativnog razgovora.

”Obavljen je informativni razgovor, on nije lišen slobode”, kazala je Kristina Jozić, portparolka SIPA-e.

Iz SIPA-e su se oglasili saopćenjem za javnost u kojem su naveli da v. d. glavne tužiteljice Tužilaštva BiH Gordana Tadić i potpredsjednica VSTV-a Ružica Jukić nikada nisu bile predmet rada SIPA-e, niti su prema njima poduzimane posebne istražne radnje.

Iz Tužilaštva BiH je saopćeno je da su im dostavljeni autentični tekstovi razgovora i da je navedena komunikacija ostvarena. Vijest o hapšenju Josipa Šimića, koji se predstavlja kao novinar, komentirao je Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH.

Postoji osnovana sumnja da je Josip Šimić načinio falsifikat popratnog akta prema Tužilaštvu BiH, kao i cijele dokumentacije, na osnovu koje je Tužilaštvo BiH otvorilo predmet u slučaju navodnog praćenja i prisluškivanja v.d. glavne tužiteljice Gordane Tadić. Hapšenje je obavljeno na osnovu naredbe Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, kazao je u izjavi za Faktor ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.

– Nevjerovatno je da državna tužiteljica izađe sa konstatacijom da je sve to autentično. Ja pitam na osnovu čega je ona utvrdila autentičnost tog dokumenta, ko ga je vještačio i koji je vještački nalaz. Ili je ona i vještak i predsjednik ove države, pa jučer pozivala građane na mir i stabilnost. To je nevjerovatno šta je ona uzela sebi za pravo i to je dokaz one razvaljenosti o kojoj sam jučer (u utorak op.a.) govorio. Tužilaštvo BiH na čelu s njom već mjesecima sluđuje ovaj narod, a tri mjeseca nemaju niti jednu optužnicu, da su je podigli – izjavio je Mektić.

Prema njegovim riječima, izaći će istina na vidjelo i vidjet će se o čemu se zapravo radi.

– Njeno ponašanje je potpuno neodgovorno i što se prije skloni s te funkcije ova će država krenuti nabolje. Ako to uradi danas, već sutra će biti bolje, a ako ne uradi sutra će biti još gore – dodao je Mektić.

