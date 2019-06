Zbog namještanja dodjele SP-a Kataru : U Parizu uhapšen Michel Platini

Bivši predsjednik UEFA-e Michel Platini uhapšen je u predgrađu Pariza zbog sumnji u korupciju u slučaju dodjeljivanja domaćinstva Svjetskog prvenstva 2022. godine Kataru. Uhapšena je i Sophie Dion, savjetnica bivšeg francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozyja, a njegov sekretar Claude Gueant je priveden na ispitivanje.

Kako navodi Index.hr Platini je bio predsjednik UEFA-e od 2007. do 2015. godine, kad mu je FIFA-in Odbor za etička pitanja zabranio rad u nogometu zajedno sa Seppom Blatterom koji mu je nezakonito 2011. godine isplatio dva miliona dolara. Godinu dana ranije Katar je dobio domaćinstvo Svjetskog prvenstva 2022. godine, a FIFA sumnja da je dodjela domaćinstva bila namještena.

Bivši neimenovani član tima koji je sastavljao kandidaturu Katara tvrdio je da je nekoliko afričkih nogometnih dužnosnika dobilo 1,5 miliona dolara da glasaju za Katar. U martu 2014. godine otkriveno je da je bivši predsjednik CONCACAF-a dobio dva miliona dolara od jedne katarske tvrtke, a taj slučaj američki FBI još istražuje.

Pet od šest najvećih FIFA-inih sponzora – Sony, Adidas, Visa, Hyundai i Coca-Cola – tražili su od FIFA-e da istraži navodne optužbe da je Katar nezakonito dobio domaćinstvo, a potpredsjednik FIFA-e Jim Boyce rekao je da će podržati novo glasanje ako se optužbe potvrde. FIFA je provela internu istragu, ali je, očekivano, zaključila da je sve bilo čisto.

Blatter direktno optužio Platinija

Iako je u početku optužio “rasističke britanske medije” za hajku protiv Katara, Sepp Blatter je u nedavno izdanoj autobiografiji optužio Katar za podmićivanje, a Francusku za ilegalne aktivnosti.

“Bio je to sudar stvarnosti i političkog pritiska. Da je pročitan i usvojen, Katar nikada ne bi bio domaćin. Međutim, Katar je svojim milionskim ulaganjima u francuske zrakoplove i Paris Saint-Germain pridobio masu zagovornika. Čak je i tadašnji francuski predsjednik Nicolas Sarkozy nagovarao svoje istaknute nogometne poznanike da glasaju za Katar. I Michel Platini imao je svoje prste u cijelom predizbornom i izbornom procesu”, napisao je Blatter.

Michel Platini je u sklopu ove istrage dao iskaz u decembru 2017. godine kad je priznao da je glasao za Katar. Kako piše Le Monde, koji je u posjedu arhivskih dokumenata iz ureda tadašnjeg francuskog predsjednika, Nicolas Sarkozy je u novembru 2010. godine, deset dana prije glasanja o domaćinstvu, organizirao ručak u Elizejskoj palači. Tamo su bili Sarkozy, njegova savjetnica i tajnik, Platini, tadašnji katarski emir Tamim Ben Hamad Al Thani te njegov premijer i ministar vanjskih poslova.

“Nisam znao da će ljudi iz Katara biti na tom ručku. No, kad sam saznao, pretpostavio sam da predsjednik od mene očekuje da glasam za njih. Nikad to nije izričito tražio, ali to se od mene očekivalo. Nakon sastanka sam sve javio Seppu Blatteru”, rekao je tada Platini za Le Monde.

Ručak u Elizejskoj palači sumnjiv je godinama

Francuske vlasti istražuju efekte tog sastanka u francuskoj predsjedničkoj palači. Ručak je istražiteljima sumnjiv već devet godina, a osam mjeseci nakon što je do njega došlo, PSG je prodan Qatar Sports Investmentu za 76 miliona eura plaćenih u komadu. PSG je od 2006. godine bio u vlasništvu američkog fonda Colony Capital koji je u Francuskoj predstavljao Sebastien Bazin. On je Sarkozyjev dugogodišnji prijatelj, a 2017. godine Sarkozy je postao član Upravnog odbora grupacije Accor Hotel čiji je izvršni direktor upravo Bazin. Dvije godine kasnije Accor je postao jedan od sponzora na dresu PSG-a i reklamu plaća 50 milouna eura godišnje.

Francuska policija istražuje i je li sporni ručak u Parizu imao veze s osnivanjem televizijskog kanala BeIN Sports koji je dio Al-Jazeere, a predsjednik je Nasser Al-Khelaifi, vlasnik PSG-a koji je također vrlo blizak sa Sarkozyjem.