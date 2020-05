Završeno ročište Novaliću, Solaku i Hodžiću: Advokati vjeruju da će biti pušteni na slobodu

U Sudu BiH završeno je ročište Fadilu Novaliću, Fahrudinu Solaku i Fikretu Hodžiću.Advokati osumnjičenih u aferi “Respiratori” kazali da očekuju da će njihovi branjenici biti pušteni na slobodu, te da bi određivanje pritvora moglo imati ozbiljne posljedice, čak i pad Vlade FBiH.

“Dalo se primijetiti da Tužilaštvo ne posmatra događaj u kontekstu vremena u kojem se desio niti u kontekstu propisa koji regulišu rad državnog organa. Ono što je premijer rekao je istina, a to je da se pokazuje nepoznavanje propisa o funkcionisanju Vlade i drugih organa. Tužilaštvo tvrdi da Agencija za javne nabavke nema pravo da daje mišljenja, a to je njen osnovni zadatak. Mnoge tvrdnje ne stoje. Cijeli ovaj postupak je veoma zabrinjavajući, vidi se da se ne temelji na dokazima i zabrinjavajuće je ono što će se desiti ako dođe do pritvora. Doći će do ozbiljnih poremećaja, ako ne i do pada Vlade FBIH”, kazala je Vidović.

Advokat Fahrudina Solaka, Kadrija Kolić, smatra će se svi osumnjičeni uskoro biti pušteni na slobodu jer je prijedlog za određivanje pritvora neosnovan.

“Nema elemenata krivičnog djela niti za jednog osumnjičenog i mi očekujemo da će biti pušteni na slobodu”, kazao je Kolić.



Na pitanje medija za komentar o navodima Tužilaštva da je Solak izuzeo snimke videonadzora, Kolić je kazao da je to rečeno samo zbog medija.



“Solak je samo pribavio dokaze koji mu trebaju za odbranu. Tužilaštvo nije iznijelo niti jednu odredbu zakona koja kaže da je to zabranjeno”, tvrdi Kolić.

