Završeni 19. Književni susreti Cum grano salis :Roman ‘Kintsugi tijela’ autorice Senke Marić osvojio nagradu ‘Meša Selimović’

U Narodnom pozorištu Tuzla u subotu navečer je upriličena ceremonija dodjele nagrade ”Meša Selimović” za najbolji roman objavljen u 2018. na govornom prostoru Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

Odluku o najboljem romanu donijeli su Mile Stojić, predsjednik žirija, te Faruk Šehić, Andrej Nikolaidis, Robert Perišić i Vladimir Arsenić, članovi žirija.

Na sjednici održanoj danas odlučeno je da dva romana uđu u najuži izbor za nagradu ‘Meša Selimović’, a to su bili romani autorice Senke Marić ‘Kintsugi tijela‘ kao i roman ‘Terorist‘ Emira Imamovića Pirketa.

Predsjednik žirija Mile Stojić saopćio je kako je upravo roman autorice Senke Marić ‘Kintsugi tijela’ pobjednik 9. književnih susreta Cum grano salis koji su održani u Tuzli.

“Drago mi je prije svega da je žena dobila nagradu, jer su do sada samo dvije pobjednice bile prije mene i na samim izborima ih je bilo nedovoljno. Ne želim ovom prilikom kazati da je u pitanju urota ili nešto slično ali ono što želim kazati jeste da mislim da je jako važno da se stvari prilično mijenjaju i da žene sve više pišu i to ne samo onako tipično kako se to misli da pišu poeziju već žene pišu i prozu i to jako dobro rade. Mislim da dolazi neko izuzetno uzbudljivo vrijeme po pitanju književnosti koje pišu žene”, kazala je Senka Marić i dodala: “Večerašnja nagrada je sama po sebi izuzetno važna zbog mnogo razloga. Nagrada je regionalna i promoviše sve one vrijednosti za koje ja mislim da su zaista važne ne samo u mom književnom radu, ne samo u smislu pisanja već i u smislu svih drugih aktivnosti kojima se ja bavim u svom književnom polju, a to je povezivanje, dijalog, razumijevanje. Mislim da Tuzla kao grad upravo promoviše te vrijednosti, a ovi susreti to stavljaju to u prvi plan”, kazala je pobjednica 9. književnih susreta Cum grano salis.

Nagradu pobjednici Književnih susreta Senki Marić uručio je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.

Senka Marić (rođena 1972. u Mostaru, BiH) spisateljica, pjesnikinja, esejistica i književna prevoditeljica. Objavila je zbirke poezije Odavde do nigdje, To su samo riječi i Do smrti naredne. Dobitnica je nekoliko književnih nagrada, između kojih se ističu evropska nagrada Vitez/škinja poezije 2013, te prva nagrada Zija Dizdarević 2000. godine. Urednica je internetskog portala za književnost, kulturu i umjetnost strane.ba. Svečanu ceremoniju proglašenja pobjednika vodila je Kristina Ljevak dok je u umjetničkom dijelu programa nastupio hor Pontanima sa gostujućim horom choRinteRkultuR iz Švicarske, sa izvedbom Male simfonije religija i kultura.

(Tuzlanski.ba)