Završen protest u Sarajevu : Policajce niko nije primio na razgovor, Novalić bio nedostupan

“Danas nas niko nije htio primiti, a premijer Fadil Novalić se nije javljao na telefon. Kako građani Sarajeva ne bi trpili ovu blokadu saobraćaja, a i kako se naše kolege ne bi mrzle na ovom vremenu, završen je današnji protest. U narednom periodu ćemo poduzeti sve mjere koje su nam zakonom dozvoljene kako bismo se izborili za naše zahtjeve”, kazao je Hadžiabdić te dodao kako će saobraćaj u narednom periodu biti normaliziran.

Dragan Škulj, predsjednik Saveza sindikata policije i uposlenika ministarstva unutrašnjih poslova u Federaciji BiH za Radiosarajevo.ba je izjavio kako je premijer Novalić znao da se policajci okupljaju ispred zgrade Vlade FBiH, ali da uprkos tome nije došao.

“Premijer je znao da dolazimo i trebao nas je primiti. Čekali smo ga blizu sat vremena i on nije došao. Ovo je samo još jedan primjer da on nije za to da dođe usaglašavanja stavova pregovaračkog tima Vlade FBiH i sindikata policije. Čekat ćemo ponovo kada Zakon o PIO-u dođe na red na sjednicama oba Doma pa ćemo pratiti razvoj situacije, ali je sigurno da nećemo odustati od naših zahtjeva”, izjavio je Škulj.