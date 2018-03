Zastupnik u Evropskom parlamentu Tonino Picula upozorava : Ako se Balkan počne tresti, zatrest će se cijela Evropa

Zastupnik u Evropskom parlamentu Tonino Picula komentirao je evropske integracije zemalja zapadnog Balkana, ističući kako je situacija s Bosnom i Hercegovinom potpuno drugačija u odnosu na ostale zemlje regije, i to zbog složenog konstitucionalizma i napetih odnosa između tri konstitutivna naroda.

“Pitanje je da li je zemlja u stanju provesti sve potrebne reforme koje su potrebne i koje su nužne. Osim toga, tu je i pitanje same volje predstavnika. Teško je postići konsenzus predstavnika sva tri naroda, a politički establišment izgleda zadržava status quo”, naveo je Picula.

On je u kolumni koja je objajvljena ne portalu European Western Balkans napisao kako to sve može potkrijepiti činjenicama iz vlastitog iskustva, s obzirom na to da se nalazi na čelu delegacije Evropskog parlamenta za odnose s Bosnom i Hercegovinom i Kosovom.

“Stoga zagovaram da je optimalan način kojim će se podržati napori svake zemlje u procesu pregovora o pristupu Europskoj uniji nagrađivanje njihove učinkovitost i davanje prilike da dovrše proces”, ističe Picula.

U najboljoj poziciji Crna Gora

Zastupnik u Evropskom parlamentu upozorava da je Balkan osjetljivo i krhko područje, koje će, “ako se počne tresti”, uzrokovati da se kompletna Evropa zatrese.

“Dakle, ako Europska unija ne pomogne Balkanu, druge zemlje, poput Rusije, Kine ili Saudijske Arabije, to će učiniti, a to nije u našem najboljem interesu”, naveo je Picula.

Osvrnuo se i na Strategiju Evropske komisije za zapadni Balkan, dodajući da se aktivnosti na području zapadnog Balkana priznaju kao geostrateško ulaganje u stabilnu, snažnu i ujedinjenu Evropu, temeljenu na zajedničkim vrijednostima.

“S druge strane, mi, dakle Europska unija, također se moramo pripremiti za nove članove, u financijskom i institucionalnom kontekstu. Moramo biti jači, čvršći i učinkovitiji prije nego što postanemo veći”, dodaje Picula.

On navodi da je trenutno u najboljoj poziciji Crna Gora, koja je napravila najveći pomak u procesu evropskih integracija od šest zemalja zapadnog Balkana.

(Kliker.info-AJB)