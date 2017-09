Zastrašujuća snaga prirode : Snaga uragana Irma je kao dvije atomske bombe

Iako je Irma sa uragana kategorije 5 oslabjela na uragan kategorije 1 s vjetrovima do 135 kilometara na sat, razorne posljedice nevremena još se osjećaju diljem središnje Floride, a procjenjuje se da je evakuirano više od šest i pol milijuna stanovnika. Poplavljene ceste, uništene kuće, potrgani vodovi i prevrnuti automobili prizor su diljem Floride. Šteta koju je Irma zasad izazvala procjenjuje se na oko tristo milijardi dolara, a jasno je da će sanacija trajati tjednima.

U međuvremenu, zanimljive su računice koje zorno objašnjavaju razornu snagu ove prirodne katastrofe. Tako se procjenjuje da je Irma na svom vrhuncu razvila energiju od oko 112 teradžula (TJ). To je malo manje od uragana Katrina koji je 2006. gotovo izbrisao New Orleans s lica zemlje. Katrina je imala snagu 119 teradžula.

Usporedbe radi, atomska bomba koja je u Drugom svjetskom ratu bačena na Hirošimu imala je procijenjenu nergiju od 63 teradžula, što znači da je uragan irma na svom vrhuncu imao snagu, odnosno, energiju – gotovo kao dvije atomske bombe. Wikipedija navodi kako Međunarodna svemirska stanica (ISS) pri orbitalnoj brzini od 7,7 metara u sekundi i s masom od 450 tona ima energiju 13 teradžula, pa je snaga razornog uragana jednaka energiji koju bi svojim djelovanjem proizvelo gotovo devet takvih svemirskih postaja.

Posvemašnje uništenje na otoku Necker

Britanski milijarder Richard Branson od prvog je dana postao svojevrsno “zaštitno lice” uragana, jer je na društvenim mrežama redovito izvještavao o stanju na karipskom otoku Necker, gdje ima kuću. Branson je za vrijeme najjačeg nevremena sve koje je zatekao na otoku pozvao u svoj vinski podrum, gdje su zajedno pretrpjeli najgore. Po izlasku iz podzemnog skloništa, Branson je fotografirao stanje na otoku za kojeg je ustvrdio da više nepostoji. Na fotografijama je vidljivo kako je njegova kuća gotovo posve uništena, a njezina okolica neprepoznatljiva je, s uništenim cestama i putevima te porušenim stablima.

Osim zanimljive usporedbe snage Irme i atomskih bombi, na internetu se pojavila i vizualizacija kako bi Irma izgledala da je njen centar nad središtem Europe. Prema karti, čija autentičnost nije potvrđena, Irma bi tako, s centrom iznad Frankfurta, imala krakove koji bi se protezali sve do naših krajeva. Uragan je toliko elik da bi se na europskom tlu nadvio nad većinu zemalja EU – bio bi iznad čitave Njemačke, Austrije, Belgije, Nizozemske, Slovenije, dijela Francuske, Italije i Danske, a manjim dijelom zahvatio bi Hrvatsku i to uglavnom dijelove obale od Istre do srednje Dalmacije. Protezao bi se i preko dijelova Poljske, Slovačke i Mađarske.

