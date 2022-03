Zašto sve više mladih odustaje od pametnih telefona?

Prošle godine značajno je porasla prodaja jednostavnih telefona koji se koriste samo za telefoniranje i slanje SMS poruka, a povećava se i broj njihovih mlađih korisnika.

Sedamnaestogodišnja Robin West smatra se čudakinjom među svojim vršnjacima jer nema pametni telefon, već koristi mobilni telefon koji nema pristup internetu i brojne aplikacije koje se mogu koristiti na njemu. Robin je od pametnih telefona odustala prije dvije godine, a odluka je došla odjednom, prenosi BBC.

Tragala je za drugim uređajem koji bi zadovoljio njene potrebe za komuniciranjem te ju je privukla niska cijena takozvanih “cigli”. Njezin trenutni mobitel koštao ju je svega sedamdesetak kuna, a s obzirom na to da nema napredne funkcije niti se spaja na internet, smanjeni su joj i uobičajeni telefonski računi za podatkovni promet.

“Dok nisam kupila ovaj jednostavni mobitel nisam uopće shvaćala koliko je pametni telefon upravljao mojim životom. Bila sam opsjednuta društvenim mrežama i nisam mogla odraditi toliko toga u danu jer sam bila opsjednuta gledanjem u njih. Stalno sam bila na mobitelu”, rekla je Robin i dodala da vjerojatno više nikad neće kupiti pametni telefon.

Raste im prodaja

Prema pisanju BBC-a, “glupi telefoni” ponovno postaju hit među mladima. Potražnja za njima na Googleu je od 2018. do 2021. porasla za čak 89 posto, 2019. prodano ih je oko 400 milijuna, a 2021. čak milijardu.

“Vraćaju se u modu, tu je i osjećaj nostalgije jer su mnogi od nas upravo takve telefone imali u početku mobilnih mreža – kaže Ernest Doku, stručnjak za mobilne telefone na portalu Uswitch i dodaje da je za novu popularnost ovih mobitela zaslužno Nokijino ponovno lansiranje svog legendarnog modela 3310 2017. godine.

Psiholog Przemek Olejniczak, svoj je pametni telefon prije pet godina zamijenio upravo tim modelom, uglavnom zato što je htio uređaj kojem će baterija što dulje trajati. No, ubrzo je uvidio brojne druge prednosti.

“Prije sam stalno bio zalijepljen za svoj mobitel. Provjeravao sam sve i svašta, čitao vijesti, pregledavao Facebook i dobivao mnogo informacija koje mi uopće nisu bile potrebne. Sada imam više vremena za sebe i svoju obitelj. Nisam više ovisan o ‘lajkanju, šeranju, komentiranju’ ili opisivanju svog života drugim ljudima. Imam više privatnosti”, kazao je i dodao da je povratak na stariju tehnologiju bio izazovan.

Sve više mladih korisnika

Njujorška kompanija Light Phone odlučila se na proizvodnju svojevrsnih hibrida, uređaja koji su jednostavni, ali korisnicima ipak omogućavaju slušanje glazbe ili čak podcasta, a mogu se i povezati s Bluetooth slušalicama.

Ipak, iz kompanije su se poručili da nikada neće na njima biti moguće instalirati društvene mreže, sandučiće elektroničke pošte, “clickbait” vijesti, internetske preglednike ili bilo koje druge beskrajne feedove koji mogu dovesti do anksioznosti. Prodaja njihovih uređaja lani je porasla za 150 posto u odnosu na 2020., a dostupni su po cijeni od otprilike 650 kuna.

Suosnivač tvrtke Kaiwei Tang kaže kako je uređaj izvorno stvoren kako bi bio drugi mobitel za ljude koji se žele opustiti od pametnog telefona, primjerice vikendom, no sada ih više od polovice klijenata koristi kao svoj glavni uređaj.

“Da na naš planet sada dođu izvanzemaljci, siguran sam da bi pomislili kako su mobiteli superiorna vrsta koja upravlja ljudima. A to neće stati, zapravo će se još pogoršavati. Korisnici pomalo uviđaju da je to loše i mi im želimo ponuditi alternativu”, kaže Tang dodajući da je većina kupaca u mlađoj dobnoj skupini, od 25 do 35 godina.

Profesorica Sandra Wachter, stručnjakinja za nove tehnologije i umjetnu inteligenciju pri Sveučilištu Oxford, smatra da je razumljivo da dio korisnika traži jednostavne uređaje.

“Današnjim uređajima telefoniranje i slanje poruka je tek sekundarna funkcija. Mobiteli su postali glavni izvor zabave, glavni izvor informacija, navigacijski sustav, rječnik, osobni dnevnik i novčanik. Mobitel konstantno želi zaokupiti vašu pažnju, bilo kroz notifikacije ili “breaking” vijesti, čitavog dana. To mnogima postaje vrlo iritantno”, kazala je.

“Stoga ima smisla da se mnogi okreću jednostavnijoj tehnologiji koja im ostavlja više vremena za druge aktivnosti, smiruje ih, a studije su ionako pokazale da previše izvora informacija i aplikacija može dovesti do anksioznosti kod korisnika”, dodaje.

(Index)