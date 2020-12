Zašto su uhapšeni Blekić i ostali : Pljačka 30 miliona maraka i niz sumnjivih transakcija

Žurnal je posljednjih godina nekoliko puta pisao kako SIPA dostavlja uzaludne urgencije Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo da procesuira odgovorne za gotovo 30 miliona maraka pljačke novca kojim je trebala biti finansirana izgradnja objekata na sarajevskom lokalitetu „Marijin dvor“.

Konačno, tužilaštvo nije više imalo opravdanja da zataškava odavno dokumentovani slučaj sumnjivih transakcija između osoba iz firmi „Vradis investicije“, „Unioninvest izgradnja objekata“, „Profin invest“, Eurohaus te NLB banke.

Istraga, koja traje od 2010, godine, vođena je i protiv nekoliko osoba i pravnih lica iz Slovenije te više bh državljana. Na listi osumnjičenih su bile mnoge „zvijezde kontroverznog poslovanja“, danas uhapšeni Zijad Blekić, bivši član NO Vranice i vlasnik brokerske kuće „Eurohaus“, potom Edin Dizdar, akter afere Bosnalijek, član NO Vranice i posrednik u brokerskoj kući Eurohaus te ovlaštenik raspolaganja računom „Vradis Investicije“, Ramiz Bibić, direktor „Vradis investicije“, Naser Daca bivši direktor Vranice, Daver Halilbegović direktor i suosnivač društva “Profin Invest” Sarajevo, Armin Mulahusić suosnivač i predsjednik NO društva “Profin Invest”, kao i, u međuvremenu preminuli, bivši direktor GRAS-a Ibrahim Jusufranić

Naknadno su među osumnjičene dodati Smiljka Jusufranić, zatim predsjednik Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH Hasan Ćelam, te Edin Muftić, bivši direktor FIMA banke.

Podsjetimo, NLB grupacija Ljubljana je 2007. godine pokrenula proces izgradnje stambeno-poslovnog centra na lokalitetu „Marijin Dvor“ u Sarajevu. „Profin invest“ je trebao kao posrednik novcem NLB grupe kupiti oko 15 hiljada m2 zemljišta u Sarajevu za izgradnju objekata. Izabrano zemljište je u vlasništvu preduzeća “Unioninvest izgradnja objekata“ kojim je upravljao Ibrahim Jusufranić.

Slijedi niz transkacije koje je Žurnal dijelom već opisao, da bi u konačnici svi itekako profitirali u (više)milionskim iznosima.

„Prijavljeni su stekli protivpravnu korist od 28,7 miliona maraka te istim sredstvima raspolagali držeći ih u sefovima, na bankovnim računima, transferisanjem na različite račune, podizanjem većih iznosa u gotovini, a sve sa namjerom prikrivanja njihovog izvora,“ navedeno je u izvještaju SIPE dostavljenom tužilaštvu.

STAMBENO POSLOVNI CENTAR

Izabrano zemljište je u vlasništvu preduzeća “Unioninvest izgradnja objekata“ kojim je upravljao Ibrahim Jusufranić. Daver Halilbegović, direktor i suosnivač društva “Profin Invest” Sarajevo i Armin Mulahusić, suosnivač i predsjednik Nadzornog odbora društva su obećali bez naknade prenijeti dijelove svojih uloga u društvu “Profin Invest” na „Žerjav“ Ljubljana (50%) i „Vranica (25%), prema kojim navedena društva postaju vlasnici 50%, odnosno 25% udjela Društva.

Navedeni prenos udjela nikada nije upisan u Registar nadležnog Suda, ali je bio osnov za dobijanje kredita 2008. godine za kupovinu zemljišta visine 41 milion maraka.

Potom, Halilbegović i Mulahusić sa Ibrahimom Jusufranićem kao direktorom firme „Unioninvest izgradnja objekata” zaključuju ugovor o kupovini 15 hiljada m2 zemljišta po cijeni od 31,6 miliona maraka. Naravno, riječ je o “naduvanoj” cijeni, koja je po procjeni vještaka bila upola manja – 15 miliona maraka. Za tu razliku obmanuli su banku koja je trebala postati vlasnik objekata.

Uporedo je između Vranice, čiji je direktor bio Naser Daca, sačinjen fiktivni ugovor sa „Unioninvest izgradnja objekata“ vrijednosti 25 miliona koji nikada nije realizovan. Vranica je dala imovinu pod hipoteku, „Unioninvest izgradnja objekata“ koja pak daje pozajmicu od 17 miliona firmi “Vradis investicije” čiji je osnivač i vlasnik Muharem Bajrić, da kupi dionice „Unioninvest izgradnje objekata“. Prokurista u “Vradis investicije” bio je Edin Dizdar, tada predsjednik NO odbora Vranice.

Iznosom od 13,7 miliona izvršen je otkup dionica „Unioninvest izgradnje objekata“ po šest puta većoj cijeni od nominalne.

RASPODJELA PLIJENA

Ibrahim Jusufranić je u toj transakciji omogućio sticanje protivpravne koristi za svog sina Jasmina u iznosu od 4 miliona maraka, potom je šuru Branislava Petrovića obezbijedio sa 970 hiljada maraka a bliski saradnici Hamdija i Husein Zvrk nagrađeni su sa 1,1 milion i 71 hiljadu maraka.

Zijad Blekić, u čijoj karijeri je i upravljanje NO Sarajevske berze, u tim transkacijama zaradio je 1,1 milion, jer su Jusufranić i Dizdar u ime „Vradis investicija“ sklopili fiktivni ugovor o kupovini Blekićevog zemljišta u Busovači, koje će godinama poslije Blekić prepisati na svoju kćerku!? Muharem Bajrić, koji se u dokumentima navodi kao osnivač i suvlasnik „Vradis investicija“, bio je Blekićev vozač!

Najkraće moguće rečeno, navedeni su novac iz kredita „ spiskali“, a sve pod plaštom kupovine, prodaje, preprodaje zemljišta i dionica fiktivnim ugovorima.

U konačnici, Edin Dizdar, Ibrahim Jusufranić te Ramiz Bibić su u cilju izmirenja navodnih dugovanja „Vradis Investicija“ prema „Unioninvest izgradnji objekata“ izvršili spajanje ove dvije firme. Firma„Vradis investicije“ prestala je da postoji te je „nestalo“ dugovanje, a Dizdar i Bajrić su postali suvlasnici „Unioninvest izgradnje objekata“.

Ono od čega navedeni najviše strepe, jeste da ih niko ne pita za prvi stečeni milion. Za one ostale postoje dokazi, no ne treba zanemariti činjeicu da bi se odrekli dobrog dijela te stečevine da ne završe u zatvoru.

U svakom slučaju, hapšenja Blekića i ostalih trebaju biti uvod u istragu sličnih pljački niza firmi, od Hidrogradnje do GP Bosne.

A. Gutić (Žurnal.info)