Zašto Barcelona dovodi Pjanića: Procurio klupski dokument koji daje odgovor

Miralem Pjanić odbio je ponude Manchester Uniteda, Chelseaja i PSG-a jer je već ranije pristao na transfer u Barcelonu. Do konačnog dogovora ostalo je još samo da Juventus i Barcelona dogovore visinu odštete ili igrače koje će uključiti u razmjenu.

Madridski AS objavio je dokument koji objašnjava zašto Barcelona toliko želi 30-godišnjeg bosanskohercegovačkog veznjaka.

“Interni izvještaj kluba izjanuara 2020. godine pokazuje zašto dolazi Pjanić. U tom dokumentu jasno piše kako bi na određenim pozicijama u momčadi prednost trebali dobiti iskusniji igrači nad onim mlađima. Piše kako će iskusnijem nogometašu trebati manje vremena da se prilagodi novom klubu te da će već od prvog dana moći biti na najvišoj razini. Navedeno je i da su tehničko i taktički bolji, da 30-godišnjaci imaju tri do pet posto veći postotak točnih dodavanja od mlađih nogometaša”, otkriva AS i navodi kako u dokumentu piše da se sa starijim igračem lakše dogovoriti oko smanjenja plaće, a to je Barceloni posebno bitno u vrijeme pandemije koronavirusa.

Dolazak Pjanića vjerojatno znači odlazak sedam godina mlađeg Arthura iz španjolskog prvaka. Bosanskohercegovačkom nogometašu je velika želja zaigrati s Messijem i pokušati osvojiti svoju prvu Ligu prvaka.

“Nije PSG jedini koji nudi više novca od Barcelone. Sa sličnim ponudama Pjaniću su se javili Chelsea i Manchester United, ali on ne želi ići za novcem poput Alexa Songa, nego želi odlučivati srcem i igrati u klubu kojem se oduvijek divio”, objavio je nedavno Mundo Deportivo te dodao da će Pjanić u Barceloni zarađivati otprilike koliko i u Juventusu, oko šest i pol miliona eura po sezoni. U Juventusu je od 2016. godine, a ranije je igrao za Romu, Lyon i Metz.

(Kliker.info-Index)