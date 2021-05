Žarko Puhovski u Pressingu : “Bojim se da ćemo još dugo pred sobom imati Dodika, Čovića i Izetbegovića”

Politički analitičar Žarko Puhovski gostujući u Pressingu kazao je da ćemo lidere HDZ-a Dragana Čovića, SNSD-a Milorada Dodika i SDA Bakira Izetbegovića “još dugo imati pred sobom”.

Govoreći o liderima stranaka na vlasti u BiH, Bakiru Izetbegoviću, Miloradu Dodiku i Dragan Čoviću te da im neki eksperti predviđaju politički kraj naredne godine, Puhovski kaže da je “premalo optimističan”.

“Ja sam valjda prestar, pa sam premalo optimističan. Ja se bojim da ćemo ih još dugo imati u ovoj ili onoj formi pred sobom. Oni su trojac koji jedan drugog održava. Oni se tako i snalaze”, poručio je Puhovski.

Kada je riječ o ulozi SAD u BiH, naveo je da “SAD u ovom trenutku nemaju ni približno prvorazredni interes za Bosnu i Hercegovinu, možda čak ni drugorazredni, da budemo pošteni”. Kako je kazao, radi se o nepunoljetnosti političkih elita u BiH.

“Očito se sami ni o čemu ne mogu dogovoriti. BiH je nešto između države i protektorata, to je ono što je realno stanje i to očito velikom broju ljudi odgovara ili im barem ne smeta da bi to promijenili na neki ozbiljan način. To nema veze sa strancima, to je doista maloljetno ponašanje, negrađansko ponašanje. Siguran sam da rata ne može biti ali može biti dugog crkavanja, to je ono čega se bojim”, kazao je.

Non-paperi i granice

Govoreći o non-paperima, naveo je da se granice neće dirati, ali će se stalno držati na laganoj vatri ovaj dio svijeta.

“Ostali dio Zapadnog Balkana će se stalno držati na laganoj vatri, a onda se ta temperatura prenosi na Hrvatsku koliko god ona sebe smatrala u ovom trenutku evropskom državom. U velikom dijelu Evrope se muslimani smatraju oznakom koja je vezana uz terorizam. To je u mnogome nepravedno, ali je javna činjenica. Od ‘91. godine pa na dalje sam uvijek slušao istu rečenicu, ako Jugoslavija nije mogla opstati nema smisla da opstane BiH, ona je nenacionalna i neetnička zajednica a mi smo sa raspadom Jugoslavije htjeli uvesti zajednice, republike, države, koje su prvenstvo etnički utemeljene”.

Govoreći o vojnoj vježbi koja se održava u Bosni i Hercegovini u kojoj učestvuju Oružane snage BiH i vojske SAD, Puhovski kaže dok su Zapad i Rusija u igri, to su uvijek doslovice igre.

“To se događa da bi se opravdali budžeti ili proračuni. Imao opasnosti damo da to netko od lokalnih budala preozbiljno shvati, to je problem”, naveo je Puhovski.

Kako je kazao, velike Srbije nema niti će je ikada biti.

“Srbija je manja nego ikada, Srbija je izgubila rat i to je, sviđalo se nekome ili ne, činjica koja se ne može promijenti. Ništa veliko neće biti osim možda Albanije. Oni već sada imaju situaciju da je granica Kosova i Albanije u ovom trenutku vjerovatno poroznija od neke granice u okviru šengena. Oni su uspjeli preskočiti tu granicu, učiniti je nepostojećom”.

(Kliker.info-N1)