Žarko Papić : Bakir je vjerovatno najbogatiji čovjek u BiH i milijarder, pričom o birou on se ruga nazaposlenima (Video)

Logično je da će SDP odbiti poziv SDA za saradnju, a onda će nastupiti druga faza pokušaja i to kroz silu, ucjene, tužbe i kupovinu mandata. U nekoj mjeri, sudbina Bakira Izetbegovića i SDA je u rukama Nermina Nikšića i SDP-a, kazao je u političkom magazinu “Acta” na TV Alfa politički analitičar Žarko Papić.

Kako javlja Avaz on se, pored ostalog, osvrnuo i na izjave predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića o njegovom “siromaštvu”, te skorom odlasku na biro rada.

– Bakirova rečenica da će otići na biro rada je do te mjere neukusna, banalna, arogantna, ruganje ljudima koji su na birou. Bakir Izetbegović prema mnogim procjenama, ne mojim, nego stranim, neću pominjati ambasade, je milijarder. Jedan od onih 92 milijardera. Odakle taj novac? Sjetite se na vašoj televiziji se emitirala humanitarna pomoć u Istanbulu, supruga Alije Izetbegovića koja tu aktivnost vodi, dijeli i onda kaže ‘jedna vreća za mog Bakira’, to je skoro anegdotski detalj, podsjetio je Papić.

Ogromne pare koje su dolazile u BiH u toku rata za humanitarnu pomoć i za vojnu pomoć iz arapskih zemalja ne zna se gdje su, istaknuo je Papić, naglasivši da se ipak može se pretpostaviti da nisu u Bosni i Hercegovini, nego u arapskim bankama.

– Je li moguće, pravim ekonomsku procjenu, logičnu, taj arapski kapital koji se ulaže u hotele ili ono čudo na Marijin Dvoru onaj veliki tržni centar, pa otkud BiH Investment bank, ko je stvarni vlasnik toga? Je li to neko pere od onog što je ostalo ukradeno za vrijeme rata od Armije BiH ili od pomoći. Sad se vraća kao nečija svojina. Definitivno, sem vulgarnosti i bezobrazluka, Izetbegović je jedan od najbogatijih, ako ne i najbogatiji čovjek u BiH, zaključio je Papić.

Hvala Bogu nemaju tenkove

Uoči sastanka predsjednika SDP-a Nermina Nikšića i SDA Bakira Izetbegovića, Papić konstatuje da je plan SDA vratiti se u vlast.

– Logično SDP će da odbije, nadam se i DF. Druga faza pokušaja da se SDA vrati na vlast je sila. Partija koja vlada ogromnim brojem javnih institucija, vlada policijom, ima ogroman utjecaj na sudstvo i tužilaštvo, nimalo se neće libiti da upotrebi silu. Hvala Bogu, nemaju tenkove da izvedu na ulicu. Ali sve vrste ucjena, tužbi, pokretanja krivičnih postupaka biće na sceni. A, s druge strane, biće kupovina mandata. Sad, kako čujem, cijena mandata je došla na cijenu od pola miliona maraka. Budite dovoljno moralno čvrsti, pa da kažete neću pola miliona maraka, rekao je Papić.

U narednom periodu očekuju se ponude za političko trgovanje, ali ističe da to nije dobar pristup u formiranju većine.

– Može se trgovati na razne načine, ali tu su puno ozbiljnije stvari u pitanju. Trgovat će se sigurno, sad će biti veliki investicioni ciklus u energetici, infrastrukturi, pa što da to samo HDZ i SDA kontrolišu, ali mislim da to nije dobar pristup, ocijenio je Papić.

Naša stranka u otpisanim

Prema riječima Papića, SDA ima jasan plan pregovora, koji će zasnivati na tezi o vertikali u formiranju vlasti.

– Da se vlast zbog, kobajagi, funkcionalnosti treba vertikalno formirati. Prema tome, na vlasti treba da je ista koalicija na nivou države, Federacije, pa i kantona. Početak toga je da se napravi koalicija na nivou Federacije. Koliko ja mogu razumjeti plan je da, uz neizbježni HDZ, to budu SDA i dio iz ovog građanskog, lijevog bloka. Dakle, SDP, a pik je na DF, Naša stranka je naravno otpisana, jer je optužena da je strana agentura. Zapravo, otpisani su jer su najtvrđi u tome da neće sa SDA, oni imaju najviši moralni integritet, kazao je on.

Kilo mesa za stado krava

Nikšićev odaziv na Izetbegovićev poziv gleda kao elementarnu pristojnost.

– Ne sumnjam da Nikšić neće prihvatiti koaliciju. Ja se bojim da se DF oko toga, blago rečeno, koleba, nezavisno od groznih iskustava koje je imao 2014. godine, ali i dalje mislim da zbog svoje baze neće smjeti da uđe u to. Ako je DF raspoložen za saradnju onda je to njihova katastrofalna greška, samo mislim da imaju na njih pik, smatra Papić.

Kako je kazao, onog momenta kada bi na nivou Federacije došlo do formiranja te trojne koalicije, da se ide ka tezi o vertikali, u tom momentu bi se rasturile koalicije po kantonima.

– Tog momenta ste za kilo mesa zaklali stado krava, mislim na SDP i DF. Jednostavno će se raspasti koalicije u kantonima i eto SDA ponovo na vlasti, dodao je Papić.

Smatra da je moguća varijanta za nivo Federacije BiH, da HDZ i SDA formiraju manjinsku vladu.

– Mogu formirati manjinsku vladu. Poenta je u tome da je glavni problem Izbornog zakona da nemamo prijevremenih izbora. Oprostite gospodo, Vlado, ako vam nije prošao budžet i bitan zakon vi podnosite ostavke. Idu novi izbori, bira se novo rukovodstvo. Mi nemamo tu mogućnost, zbog neke gluposti Međunarodne zajednice koja je stabilnost BiH vidjela u njenoj trajnoj nestabilnosti, kazao je Papić.

SDA katastrofalno izgubila na kantonalnom nivou

Govoreći o konstituiranju vlasti u Federaciji BiH, Papić je konstatirao “da smo na početku drugog poluvremena”, u koje SDA ulazi s neprihvatljivim tezama.

– Prvo poluvrijeme završeno je ubjedljivom pobjedom lijevog, građanskog plus nezavisnog bloka, s očitom tendencijom da se u pet kantona formira većina, pa onda i vlast. SDA je katastrofalno izgubila na kantonalnom nivou, sem u dva mješovita kantona gdje će praviti vlast zajedno sa HDZ-om. Braniti tezu o bošnjačkom jedinstvu, koja se eksplicitno naslanja na tezu da je bitna država, da je bez SDA teško to odbraniti, mislim da ne stoji. Pazite, bitna je država BiH, ali bitan je i sadržaj te države. Mi smo do sada ukazivali na probleme sadržaja države: visoka stopa siromaštva, odlazak mladih, ali i svih ostalih iz BiH, samo prošle godina je otišlo 40.000, a do polovine ove godine pola od toga. Braneći državu na kraju priče doći ćemo na to da se država sastoji od Predsjedništva i parlamenata koji će sami sa sobom valjda nešto dijeliti, kazao je Papić.

Sudbina SDA, ali i drugih političkih partija nastalih u ratnom periodu, proistekla je iz historijskog procesa.

– Sudbina SDA je vezana za jedan objektivni historijski proces, i ne tiče se samo SDA nego se tiče i SDS. Riječ je o partijama koje su nastajale kao narodni pokreti u ratnom periodu i naravno da su onda, kao kvazi političke organizacije se teško struktuirali kao moderne političke partije, a potpuno su bile kontaminirane i sumnjive sto od sto na korupciju, šverc, nepotizam. Tako su se formirali tajkuni, pa su se poslije još bogatili kroz pljačkašku privatizaciju. U tom procesu na vlasti su lokalni knezovi, općinski ili kantonalni. Onog momenta kad te partije gube vlast, gube je i nad javnim resursima, na finansijama i naravno lokalni knezovi se otcjepljuju. To vam je slučaj s PDA i Kukićem u Tuzli, Šepić i kompanija odlaze iz principijelnih razloga, imate raspad partije, pojasnio je Papić.

U opoziciji SDA će biti radikalno nacionalistička stranka

– Ako pratite njihova glasila, to već natukne na fašizam, na neku neofašističku orijentaciju. Za SDA ostaje da bude pomaknut u desno maksimalno, da bude veoma nacionalistički orijentiran, rekao je Papić.

Sličan proces “raspada” zadesio je i Srpsku demokratsku stranku.

– Taj proces je zaustavio predsjednik SDS-a Vukota Govedarica staljinističkim metodama. Čovjek isključuje iz stranke kako mu padne na pamet. I to osoba za koju je navijala medijska mahala u Federaciji zaboravljajući da je lijepo rekao: kada budem izabran za predsjednika ličit ću na Karadžića, neću da ličim na Dodika, dodao je Papić.

Obrazložio je i zašto HDZ BiH nije zadesila ista sudbina.

– HDZ BiH ne doživljava takvu sudbinu, jer je podružnica HDZ-a Zagreba, odnosno Hrvatske. Hrvati u BiH na Hrvatsku gledaju kao na drugu, rezervnu domovinu. A kao najmanja nacija Hrvati su najskloniji, najviše izloženi manipulaciji o ugroženosti, jer znaju da su najmanji. Imate psihološku percepciju kao najmanji da ste ugroženi. U Hrvatskom korpusu, s obzirom na to da Zagreb utiče jako na političku situaciju u kantonima gdje su Hrvati, HDZ se drži dobro. Dakle, temeljni gubitnik za sada je SDA i SDS, zaključio je Papić.