Žarko Korać: Srpski narod nije kriv, ali odgovornost može biti kolektivna

Psiholog Žarko Korać, bivši političar i potpredsjednik Vlade Srbije, kazao je za N1 kako srpski narod nije kriv za zločine u Bosni i Hercegovini, kao što nije kriv nijedan drugi narod. Ali odgovornost može biti kolektivna. Dodao je da ga “duboko plaši” radikalizam među mladima u Srbiji.

N1: Da li su vas iznenadile prijetnje bivšem srbijanskom predsjedniku Borisu Tadiću? Prijete li vama zbog vaših stavova o zločincu Mladiću?

Žarko Korać: Nisu me iznenadile prijetnje. U Srbiji je povodom ove presude stvorena atmosfera javnog linča prema svakome ko je podržao presudu Mladiću. Čovjek koji se krio godinama od pravde. Mediji koji su pod kontrolom vladajućih nazivaju Mladića herojom. Ako je heroj zašto se nije prijavio sam i otišao u Haag. Kreirana je atmosfera da se zatvore usta svakom ko je podržao presudu. Činjenica je da je ta optužnica potvrđena i da Ratko Mladić najvjerovatnije živ neće napustiti zatvor.

Žarko Korać: Vučić bio zaljubljen u Šešelja

U dosadašnjim medijskim istupima izražavali ste duboko razočarenje zbog reakcija u Srbiji, koje su, kako kažete, mnogo radikalnije, nego kada je Mladić lišen slobode. Da li govor mržnje i fašizam rastu s nekim posebnim razlogom?

Neosporno se radi sa određenom svrhom. To rade ljudi koji su bili učesnici tih ratova. I sam je Vučić bio sekretar Srpske radikalne strane. Bio je zaljubljen u Šešelja i 10 godina ga je slijedio. Sjećam se kako je Dobrica Ćosić etničko čišćenje zvao humanim preseljenjem. Oni se kriju iza tih floskula da je to suđenje čitavom narodu. Imaju jako konkretan motiv – kriju se iza naroda. I kažu ja sam narod branio, sad je red da narod mene brani. To je jedan kukavičluk. Ako si nešto govorio sad se isprsi i reci da si to govorio.

Srpski narod nije kriv, kao što nije kriv nijedan drugi narod. Ali odgovornost može biti kolektivna. Ono što mene duboko plaši jeste da su mlade generacija jako radikalne u Srbiji. Tu je prije svega odgovornost na obrazovnom sistemu jer tamo nema tačnih podataka. To je skoro isto u cijelom regionu. Za nas je veliko pitanje kada će doći trenutak suočavanja sa sopstvenom odgovornošću. To suočavanje je za sad odloženo. Ali je neminovno.

Hoće li tužilaštvo u Srbiji ostati nijemo na prijetnje bivšem predsjedniku? Svjedočimo da je predsjednik Vučić ipak osudio napade i pozvao nadležne organa da djeluju?

Policija će uradit svoj posao. Ono što se neće desiti da se razgovara o motivima tih ljudi. Tužilac će vjerovatno tražiti neku simboličnu kaznu. Te prijetnje Tadiću, napisane na zgradi u prometnom dijelu Beograda, prekrečila je Demokratska stranka. Nije to uradila država.

“Karakter bicikliste”

Kako komentarišete sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a na kojoj se razgovaralo o saradnji Srbije sa Haagom. Vučić je na sjednici bio vrlo oprezan u izjavama. Zato je premijerka Brnabić vrlo oštra. Da li je to obrazac koji se ponavlja da Vučić biva oprezan, a onda neko drugi pošalje oštrije poruke?

Ima toga. Posebno je čuven ministar Vulin. On uvijek govori ono što Vučić ne smije. Vučić je uvijek inferioran pred ljudima moći. On je govorio u Vijeću sigurnsoti i tu su najmoćnije sile. On zapravo prijeti nama. On ima “karakter bicikliste” – sagnut je prema moćnijima, a gazi točkov tj. nas, obične građane.

(N1)