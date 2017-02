Zaratili dojučerašnji prijatelji : Grigorije Dodiku raspalio najjači mogući šamar otkad su ga Amerikanci stavili na crnu listu

Dugogodišnji najbolji prijatelji, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i vladika zahumsko-hercegovački Grigorije, otišli su na suprotne strane i opasno zaratili, a sve zbog Amerike, piše beogradski list „Alo!”.

Naime, prema saznanjima ovog lista, u momentu kada su SAD uvele sankcije Dodiku, a on američku ambasadorku u BiH Maureen Cormack proglasio za nepoželjnu osobu i tražio da bude proglašena za personu non grata u BIH, vladika Grigorije je za nju organizovao svečani prijem.

– Grigorije je Dodiku raspalio najjači mogući šamar otkad su ga Amerikanci stavili na crnu listu. On je dva dana poslije toga ambasadorku Amerike lično pozvao u istočni dio Bosne, organizovao je svečani prijem njoj u čast u Bogosloviji u Foči. Grigorije bio dobar sa Dodikom dok mu je to odgovaralo, ali da mu sada to nikako ne odgovara, navodi isti izvor.

– Grigorije je bio dobar sa Dodikom u vrijeme kada su ga Amerikanci podržavali, kada su oni krenuli da mu okreću leđa, počeo je i on lagano, ali sada to ne skriva. Vladika je mnogo jak, pa iako je povrijeđen, Dodik izbjegava da se direktno svađa sa njim. Najbolji dokaz za to je i što je i gradonačelnik Foče primo ambasadorku na Grigorijev zahtjev, uprkos dirktnom Dodikovom naređenju da to ne radi, a čovjek je iz Dodikove partije, međutim, Dodik je to prećutao i progutao – priča isti izvor.

Podsjećanja radi, koliko je Dodik poštovao Grigorija, najbolje svjedoči to što je lično u maju prošle godine na tajnom sastanku održanom u Beogradu molio patrijarha Irineja da vladiku Grigorija na Saboru postavi za mitropolita dabrobosanskog ili da ga bar još neko vrijeme ostavi na mjestu administratora te eparhije. Ta molba urodila je plodom, pa je tako , posljednjeg dana zasjedanja, patrijarh, koji je inače planirao da na to mjesto postavi nekog drugog, donio odluku da Grigorije ostane u Sarajevu!

Novinari su pokušali su da stupe u kontakt sa predsjednikom RS, međutim, u njegovom kabinetu su rekli da se Dodik još nije potpuno oporavio od operacije krajnika i da ne može da razgovara. Na pitanje da li su zahladnjeli odnosi između Dodika i vladike Grigorija nakon događaja sa američkom ambasadorkom, odgovor je vješto izbjegnut.

– Predsjednik RS se trudi da ima dobre odnose sa svim vladikama SPC – bilo je sve što su rekli na tu temu.

(Kliker.info-Alo)