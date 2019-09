Zapisnik sa sjednice PIC-a otkriva stavove velikih : Britanci ne žele praštati Dodiku, Francuzi mu blagonakloni

Ambasada Velike Britanije u BiH, na posljednjoj sjednici Vijeća za implementaciju mira, zatražila je da Međunarodna zajednica Miloradu Dodiku uputi jasnu poruku, da rušenje institucija BiH – “neće biti oprošteno”

Prema zapisniku sa posljednje sjednice PIC-a, na kojoj su razmatrane Dodikove najave da će, nakon 5 septembra, preispitati funkcionisanje državnih institucija, predstavnici Velike Britanije su kazali da Dodik mora biti upozoren – i javno i privatno da “njegovi potezi neće biti oprošteni”, te da fukus poruka treba biti na zaštiti institucija BiH.

Međutim, suprotno stavovima Velike Britanije, predstavnik Ambasade Francuske bio je blagonaklon prema srpskom članu Predsjednišva BiH.

“Ambasada Francuske u BiH zalaže se za umjereniji stav prema Miloradu Dodiku”, konstatovano je u zapisniku sa sjednice PIC-a.

Inače, osim Francuske, blagonaklonu politiku prema Miloradu Dodiku i njegovim najavama zagovarali su predstavnici Ambasade Italije i Delegacija Evropske unije u BiH s čijom se politikom složila i Ambasada Ruske Federacija. S druge strane, ambasade SAD-a, Velike Britanije, Njemačke, Španije, Holandije, Japana i Turske usaglašene su kada je u pitanju NATO put BiH, te zaštita državnih institucija.

NATO U DRUGOM PLANU

Podsjećamo, uz posredovanje tadašnjeg šefa Delegacije EU u BiH – Larsa Gunnara Vigemarka, 5. avgusta ove godine Milorad Dodik, Dragan Čović i Bakir Izetbegović potpisali su Principe za uspostavu vlasti na državnom niovu. Kao rok za provedbu tog sporazuma naveli su 5. septembar. Međutim, predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić saopćio je da on neće gasati za imenovanje mandatara ukoliko se, prethodno, u središte NATO-a ne pošalje Godišnji nacionalni plan /ANP/. Kasnije mu se, u tome, pridružio i bošnjački član Predsjedništva Šefik Džaferović, zbog čega do isteka roka nije imenovan mandatar. Milorad Dodik je saopćio da on nikad neće pristati na slanje ANP-a, te da će nakon 5. septembra razmotriti oduzimanje nadležnosti državnim institucijama. Za svoje postupke dobio je apslutnu podrušku Ambasade Ruske Federacije u BiH. No, ono što je interesantno – stavovi Ruske Federacije skoro su identični i stavovima predstavnika Evropske unije u Vijeću za implementaciju mira u BiH.

“Ruska Federacija je podsjetila kako je sporazum od 5. avgusta pružio dobru osnovu za kompromise, te se pitao zašto se politički akteri bore oko ANP-a. Napomenuo je da je korisna poruka Evropske unije koja poziva domaće političke lidere da se usredotoče na pitanja koja ih objedinjuju, za razliku od pitanja oko kojih se ne slažu”, navedeno je u Zapisniku sa posljednje sjednice PIC-a.

Da je slanje ANP-a, odnosno NATO put BiH u drugom planu Evropskoj uniji, dokazao je i istup predstavnika Delegacije EU, koji je na sjednici PIC-a posebno “naglasio ulogu Demokratske fronte u trenutnoj situaciji” i njihovoj povezanosti sa “zastojem u formiranju Vijeća ministara”. Upravo je bivši šef Delegacije EU, Lars Gunnar Vigemark, neposredno prije svog odlaska, 27. avgusta imao sastanak sa ruskim ambasadorom u BiH – Petrom Ivancovim koji je protivnik slanja ANP-a. Osim toga, i prijedlog koji je članovima Predsjedništva BiH jučer uputio evropski komesar za proširenje Johanes Hahn dokazuje da Evropskoj uniji integracije BiH u NATO nisu prioritet.

Hahn je predložo da Predsjedništvo BiH izda instrukciju “novom sazivu Vijeća ministara BiH da izradi i dostavi modificirani ANP bez prejudiciranja budućih odluka o članstvu BiH”. Time bi, faktički, Dodik dobio svog mandatara, a da prethodno nije dao nikakve konkretne garancije da će ANP biti poslan, što je zakonska obaveza.

O slanju ANP-a na posljednjoj sjednici PIC-a govorili su i predstavnici Ambasade SAD-a koji su kazali da bi “Međunarodna zajednica jasna u odbrani države BiH” od Dodikovih napada”, te da se oni “zalažu da vladavinu zakona u BiH”, nakon čega su se referisali da je Zakonom o odbrani iz 2006. godine propisano da je cilj BiH “članstvo u NATO-u”. To, suštinski, znači da je slanje ANP-a zakonska obaveza, a ne stvar dobre volje, kako to pokušavaju predstaviti čelnici Evropske unije i Ruske Federacije, potpomognuti “umjerenim stavom” Ambasade Francuske.

(Žurnal)