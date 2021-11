Zanimljiva tribina u Srbiji: „Pitala sam tatu ko je Ratko Mladić“

Pitajte omladinu ko je Ratko Mladić. Vjerovatno nećete dobiti odgovor koji očekujete.

„Nemoj da ispadne da ne znaš ko je Ratko Mladić“, rekla je Antonela Riha mladoj pjesnikinji Radmili Petrović, pred gostovanje na tribini „Stvaran svet oko mene: Sloboda govora ili kultura ćutanja“, a u kontekstu privođenja Aide Ćorović, piše Nova.rs.

„I, kako ja uvek uradim, prvo istražim na internetu, a onda pitam svoje roditelje šta misle o tome. Ja sam pitala: ‘Tata, pa ko je Ratko Mladić?’. A on mi je rekao: ‘Pa kako ko je Ratko Mladić? On je naš vojskovođa, on je branio našu zemlju.’ A ja rekoh: ‘A to što je osuđeni ratni zločinac pred Hagom?’ Moj otac je rekao: ‘Pa sve su tamo njih oterali jer oni hoće da nas unište.

Zar ti ne vidiš? Svi su protiv nas.’ Rekoh: ‘Pa gde?’ Kaže on: ‘Pa na televiziji.’… Hoću da kažem da narod ne zna šta je istina. Moj otac je bio u ratu i on je uvek nama pričao kako je hranio muslimane i pomagao im, prosto, ljudi iz mog sela su morali u tom ratu da učestvuju. Ali, narod zna samo ono što mu se servira, vlast neće da preuzme odgovornost“, rekla je Radmila Petrović.

Ona smatra da sva ta mržnja koja je servirana, iako ona i njena generacija nisu doprinijeli, jer nisu bili živi tada, sve je to nekako na njihovim plećima.

“ja to osjećam. Ja ne znam gotovo ništa, ne znam detalje o ratovima devedesetih. Osećam veliku tenziju i zato biram da se dodatno ne informišem oko toga.Ali hoću da kažem da su nam roditelji, hteli – ne hteli, preneli tu mržnju, da se ona u nama internalizovala i da je osećamo kao samomržnju“, objasnila je Radmila.

(Radio Sarajevo)