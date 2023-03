Zajednička izjava Pekinga, Rijada i Teherana : Tajna pomirenja Saudijske Arabije i Irana

Nakon sedam godina prekida diplomatskih odnosa između Saudijske Arabije i Irana, u zajedničkoj izjavi Teherana, Rijada i Pekinga navodi se da su se dvije zemlje složile, tokom razgovora koje su vodili čelnici njihovih vijeća za nacionalnu sigurnost uz kinesku podršku, da zatvore poglavlje neslaganja i da normaliziraju svoje odnose koji su svjedočili brojnim tenzijama.

Izjave zvaničnika dvije zemlje potvrdile su novi pravac u vođenju njihovih međusobnih odnosa. Saudijski ministar vanjskih poslova princ Faisal bin Farhan Al Saud rekao je da ”zemlje regije dijele jednu sudbinu, zbog čega je neophodno raditi zajedničkim snagama na izgradnji modela prosperiteta i stabilnosti”.

Sa iranske strane, iranski ministar vanjskih poslova Amir Abdollahian izjavio je kako je politika dobrosusjedstva ključna i da nastavljamo raditi na više regionalnih koraka. Abdollahian je dodao da ponovno uspostavljanje iransko-saudijskih odnosa pruža veliki potencijal za regiju i islamski svijet.

Važno je napomenuti da je između Saudijske Arabije i Irana postignut dogovor o ponovnoj uspostavi diplomatskih odnosa i otvaranju ambasada dvije države i diplomatskih predstavništava u roku od dva mjeseca. Dogovor je postignut nakon razgovora koji su održani u Pekingu uz posredovanje kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Dvije strane su se također dogovorile da implementiraju Sporazum o sigurnosnoj saradnji između njih, kao i na uzajamno poštivanje suvereniteta i nemiješanje u unutrašnje stvari država.

Zašto Kina?

Što se tiče konteksta ovog koraka, Abdulaziz Sager, predsjednik Zaljevskog istraživačkog centra, objasnio je, tokom gostovanja u emisiji Al Jazeere Arabic ”Iza vijesti” (10.3.2023.), da je cilj ranijih sigurnosnih sastanaka bio da se potvrdi da je iranska vlada u stanju da zaštiti diplomatske objekte, kako je propisano međunarodnim konvencijama, a Teheran je dao dovoljno garancijo u tom pogledu.

Saudijska Arabija je također željela osigurati poštovanje suvereniteta država i ravnotežu međunarodnih i regionalnih odnosa, posebno jer Rijad ponovno uređuje svoje odnose s Turskom i Iranom.

Što se tiče Irana, ta država pati od izolacije zbog napetih odnosa sa susjednim zemljama, ali će ovo zbližavanje omogućiti dvjema stranama da se uključe u diplomatski dijalog. Povodom kineske intervencije, Bin Sager je objasnio da je to najveća zemlja koja ima ekonomske odnose sa Saudijskom Arabijom i zaljevskim državama, te najveći ekonomski partner Irana, što joj je pružilo mogućnost da igra ključnu ulogu i osigura sigurnost i stabilnost u regiji.

Objasnio je da ponovno uspostavljanje odnosa između Saudijske Arabije i Irana širom otvora vrata za razgovore o svim pitanjima u regiji, uključujući pomorsku i energetsku sigurnost, o milicijama i Hezbollahu u Libanu te Husima u Jemenu. Naglasio je kako je to povoljna prilika za rješavanje otvorenih pitanja u regiji.

Sigurnosne tenzije

S druge strane, Muhammad Salih Sadeqian, istraživač specijaliziran za regionalna pitanja, kaže da je Irak pet puta bio domaćin u pokušajima sigurnosnih pregovora između Irana i Saudijske Arabije. Zahvaljujući tome, dvije strane su došle do važnih tačaka, ispitale stavove i istražile načine da se krene naprijed u pravcu ponovne uspostave diplomatskih odnosa između dvije države. Međutim, uključivanje Kine u ovo pitanje i stavljanje pitanja sigurnosnog dijaloga u središte pažnje predstavljao je svojevrsno iznenađenje.

Objasnio je da su sigurnosne tenzije u regiji zapravo i navele Saudijsku Arabiju i Iran da poprave svoje odnose, s obzirom na to da su dvije zemlje došle do zajedničkog zaključka, a to je da će onaj ko izađe kao pobjednik u sigurnosnim tenzijama u isto vrijeme biti i gubitnik, jer to ne služi njihovim interesima.

Očekuje da će zemlje u regiji imati koristi od ovog približavanja, jer će se rješavati otvorena i složena pitanja, zbog čega su različite države u regiji i izvan nje pozdravile ovaj korak. Što se tiče Izraela, on ne želi nikakvo “regionalno” približavanje, već uvijek nastoji posijati podjele među državama, kako kaže Sadeqian.

Reakcije

Kada su u pitanju međunarodni stavovi, Kina je, u izjavama svog šefa diplomatije Wang Yija, poručila da su razgovori i dijalog između Saudijske Arabije i Irana u Pekingu pobjeda mira. Što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, saopćile su da su upućene u saudijsko-iranske razgovore. Poručile su, preko Johna Kirbyja, glasnogovornika američkog Vijeća za nacionalnu sigurnost, da je Washingtonu bitno da se okonča rat u Jemenu i zaustave napadi na Saudijsku Arabiju.

Iračko Ministarstvo vanjskih poslova, koje je odigralo ulogu u zbližavanju Teherana i Rijada, izjavilo je da Bagdad pozdravlja ovaj sporazumu, te kako se nada da će to otvoriti novu stranicu u diplomatskim odnosima između dvije zemlje. Tursko Ministarstvo vanjskih poslova također je naglasilo da je obnavljanje odnosa između Irana i Saudijske Arabije važan korak koji će doprinijeti sigurnosti i stabilnosti regije.

Sa svoje strane, libansko Ministarstvo vanjskih poslova je istaknulo da će sporazum između Saudijske Arabije i Irana imati pozitivan utjecaj na sve regionalne odnose. Generalni sekretar Hezbollaha Hasan Nasrallah opisao je sporazum kao dobar zaokret u regiji.

S druge strane, izraelski mediji su prenijeli riječi izraelskog zvaničnika koji je rekao da će saudijsko-iranski sporazum utjecati na mogućnost normalizacije odnosa između Rijada i Tel Aviva.

(Kliker.info-agencije)