Zagrebački profesor Zoran Pusić: Debakl Hrvatske, politika HDZ-a nanijela veliku štetu Hrvatima u BiH

– Drago mi je da je Evropski parlament odbio te amandmane i Rezoluciju o BiH izglasao u ovakvom obliku. Bio je to znak Hrvatskoj da, po mišljenju većine, ti amandmani nisu na korist cjelovitosti, modernom razvoju BiH i njenom putu ka evropskim integracijama – rekao je Pusić u razgovoru za Vijesti.ba.

Naš sagovornik smatra i da je glasanje u Evropskom parlamentu pokazalo da većina evropskih zemalja smatra kako je stvarna politika Hrvatske prema BiH u nesuglasju s njenim deklariranim stavovima i da su to zapravo samo fraze. Stoga se lako može doći do zaključka, dodaje Pusić, da se ti amandmani kose s deklarativnim hrvatskim zalaganjem da pomogne BiH u njenim eurointegracijskim procesima.

– Među većinom zemalja članica EU, a i u novoj politici u SAD-u, postoji volja da se procesi u BiH pokrenu naprijed, jer su naprosto iscrpljujući zbog Daytonskog sporazuma od prije 25,5 godina koji apsolutno jeste bio koristan, ali i umijeće mogućeg – govori Pusić.

U tom sporazumu, napominje, neke stvari pokazale su se nepovoljnim za razvijanje jedne građanske države u kojoj bi važili principi koji važe i u EU.

– Vi se ni u jednoj evropskoj zemlji ne možete zalagati za takve stvari za koje se zalažu neki političari iz Hrvatske, a čiji glasnogovornik je ministar vanjskih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman – cijeni Pusić.

Ozbiljnim problemom Hrvatske ocijenio je to što njeno Ministarstvo vanjskih poslova, po odluci Vlade, naginje tendencijama koje opasno ugrožavaju samu suštinu EU.

– Ministar Radman, bez najave i maltene privatno dođe u Stolac i u njemu govori o Bleiburgu i bleiburškim žrtvama, uopće ne razmišljajući o tome kako je to gotovo nepristojno obzirom na sve ono šta se u Stocu događalo 1992. I to samo može dalje dijeliti ljude i poticati nekakve stare mržnje, a uz to je naprosto i potpuno neprimjereno – konstatuje Pusić.

Neuspjehom hrvatske diplomatije ocijenio je činjenicu da su u samo desetak dana juna Evropski parlament i NATO savez srušili godine lobiranja hrvatske diplomatije da u svaki pokušaj reformi u BiH ubace koncept konstitutivnih naroda.

– Ako vi u međunarodnim institucijama, čiji ste dio, pokušavate nešto proturiti, i to vam ne prođe, onda je to sigurno vaš neuspjeh. Namjera je većine evropskih zemalja da pomognu BiH u njenim evropskim integracijama, a to ti amandmani naprosto ne čine – potcrtava Pusić.

Naglašava da ovakav ishod glasanja u Evropskom parlamentu zasigurno nije išao na ruku ni lideru HDZ-a BiH Draganu Čoviću.

– Svima je jasno da je HDZ-ovska politika u posljednjih 30-ak godina nanijela velike štete Hrvatima u BiH miješanjem njihove etničke pripadnosti i političkog opredjeljenja. Mislim da takvu politiku prepoznaje i Evropa i da ju se treba promijeniti u interesu Hrvatske, ali i Hrvata u BiH – kako njihovu etničku i kulturnu pripadnost više niko ne bi dovodio u pitanje i miješao ju s njihovim političkim identitetom – zaključuje Pusić u razgovoru za Vijesti.ba.

(Vijesti)