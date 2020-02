Zagrebački Jutarnji list o krizi u BiH : Dok Bruxelles razmišlja o sankcijama protiv Dodika, HDZ mu drži stranu

Već prije nekoliko godina u Bosni i Hercegovini je pređena crvena linija, ali nažalost nije se reagiralo na pravi način. EU ozbiljno razmatra da Miloradu Dodiku zabrane vizu, odnosno ulazak u EU, izjavio je Wolfgang Petritsch, bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice za BiH.

Kako to prenosi Dnevni avaz, Petritsch žali što netko od njegovih nasljednika nije iskoristio ovlasti za nametanje zakona i kažnjavanje političara. Visoki predstavnik može nekom političaru trajno ili na određeni rok zabraniti političko djelovanje, ali slična mjera nije izrečena više od 15 godina, jer za to SAD i Turska moraju imati suglasnost Rusije.

Autonomaške izjave

Granica koja je prijeđena je odluka Narodne skupštine Republike Srpske o blokadi svih institucija Bosne i Hercegovine dok iz Ustavnog suda BiH ne odu strani suci.

Inozemni članovi Suda BiH naime osiguravaju većinu odlukama sudaca Bošnjaka, kojima se protivi Milorad Dodik, šef srpske politike u BiH. Dodik pak na svojoj strani ima Dragana Čovića, predsjednika HDZ-a BiH.

Narodna skupština Republike Srpske prošlog je ponedjeljka donijela odluku da srpski dužnosnici neće sudjelovati u radu državnih institucija BiH, no sam Milorad Dodik to demantira. I ja sudjelujem u radu Predsjedništva BiH, izjavio je Dodik u intervjuu za N1.

Prvo red dramatičnih, autonomaških izjava o razbijanju Bosne i Hercegovine, potom red pomirljivih izjava: u tom ritmu Milorad Dodik funkcionira godinama, prvo kao premijer i predsjednik Republike Srpske, a sad kao član Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Za N1 Dodik je demantirao srpsku blokadu državnih institucija BiH: “Svi ljudi će sjediti na svojim poslovima, dolaziti na sjednice skupštine i sjednice Vijeća ministara. Hoćemo li glasati za ili protiv to je naša stvar, ali ne blokiramo.

To je nakaradna konstrukcija propagatora koji govori o blokadi. Kakva blokada, ja sam neki dan bio na sjednici Predsjedništva, blokada je da nisam došao”, rekao je Dodik. “Mi hoćemo Daytonski ustav i prihvaćamo tu Bosnu i Hercegovinu, ovu Bosnu ne prihvaćamo”, rekao je na pitanje o zahtjevu za odcjepljenje RS. “Uvjeren sam da će se pokazati da BiH ne može egzistirati, to nije moja mržnja ili hir, to je moja procjena.

Zašto Amerikanci podržavaju BiH kojom su Bošnjaci nezadovoljni jer nisu dobili sve, u kojoj su Srbi nezadovoljni, a Hrvati devastirani u političkom smislu, sa stajališta prava?” dodao je Dodik.

Tako je ponovo sukob sveo na razlike u političkim stavovima oko unutrašnjeg uređenja BiH, jasno signalizirajući da odustaje od konkretnih akcija, koje bi mogle izazvati reakciju EU i Zapada. “Nitko nema plan odcjepljenja”, ističe Dodik. “Nama se imputira to što mi ne isključujemo mogućnost da se to jednog dana dogodi. Ne zato što mi hoćemo, već zato što Bosna ne može. Ja propagiram da se ovdje učini nešto održivo i da nema konflikta. Uz najobilnije intervencije međunarodne zajednice, od Bosne i Hercegovine se nije napravila funkcionalna zemlja”, ustvrdio je Dodik.

Najave secesije

Bivši visoki predstavnik Wolfgang Petritsch ističe kako se u slučaju Dodikovih prošlotjednih izjava o mogućoj secesiji i odcjepljenju Republike Srpske radi o direktnim napadima i kršenju Daytonskog sporazuma.

“Svojim potezima i najavama secesije on u stvari napušta sve odredbe Daytonskog sporazuma, što kao posljedicu ima i upitan status srpskog entiteta. Stvarno se pitam što se može dogoditi i kako će međunarodna zajednica reagirati. Kancelarija visokog predstavnika u BiH još ima moć i zadatak da nametne da se poštuju sve odredbe iz Daytona, a samim tim i Ustav BiH”, ističe austrijski političar. Otkrio je da političari EU pripremaju sankcije protiv političkog lidera Srba u BiH.

“Kao što se zna, Dodik je već na crnoj listi SAD-a. Informiran sam iz Bruxellesa da EU ozbiljno razmatra da gospodinu Dodiku zabrane vizu, odnosno ulazak u EU. Ne znam hoće li se to dogoditi, vidjet ćemo sve uskoro”, rekao je Petritsch u razgovoru za sarajevski Dnevni avaz.

Odcjepljenje

Najjača hrvatska stranka u BiH, HDZ BiH, u tamošnjim sukobima obično diskretno drži stranu Miloradu Dodiku, koji opet javno stalno podržava hrvatsku stvar, odnosno podržava zahtjev HDZ-a i poziva na usvajanje novog izbornog zakona kojim bi se onemogućilo da većinski Bošnjaci biraju Hrvatima političke predstavnike, kao što je to treći put pošlo za rukom Željku Komšiću, članu Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda.

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović podržava Dodikov stav oko ustavnog suda, jer smatra da zemlja koja ima ambicije da postane članica EU ne može imati strance na takvim položajima. No kad je riječ o Dodikovim verbalnim eskapadama poput prošlotjedne, kad gromoglasno najavljuje odcjepljenje RS da bi to par dana kasnije povukao, u takvim prilikama Čović obično drži distancu.

Bivši član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić, dugogodišnji Dodikov politički oponent, u emisiji “Nedjeljom u dva” je na pitanje kako vidi brak HDZ-a i Dodikova SNSD-a rekao kako se tu radi o HDZ-ovoj frustraciji bošnjačkom Strankom demokratske akcije.

Ivanić vjeruje da se u iduće tri godine u BiH ništa neće događati i da će prošlotjedna halabuka brzo prestati jer “SDA treba Dodika, i on treba njih”.

A BiH funkcionira, nešto bolje ili lošije nego zemlje u susjedstvu, s tim da nije lako biti Hrvat ili Bošnjak u srpskom entitetu, niti Srbin na područjima gdje Srbi nisu većina.

Snježana Pavić (Jutarnji list)