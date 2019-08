Zadivila svijet gimnastike : Amerikanka Simone Biles prva u povijesti izvela triple-double (VIDEO)

Simone Biles (22) je ispisala povijest ženske gimnastike na prvenstvu SAD-a gdje se po šesti put okitila titulom najbolje. Prva je sportašica u povijesti koja je uspješno izvela nevjerojatno zahtjevan ‘triple-double’.

Najbolja gimnastičarka svih vremena Simone Biles (22) u nedjelju navečer je ispisala povijest. Postala je prva gimnastičarka koja je uspješno izvela trostruko izvijanje i dvostruki okret, odnosno ‘triple-double’.

Nevjerovatan potez izvela je na kraju svoje impresivne rutine gdje je osvojila svoj šesti naslov prvakinje Sjedinjenih Američkih Država, te ujedno postala i prva gimnastičarka nakon gotovo 70 godina s toliko naslova. Najimpresivnije od svega je što joj taj potez nije značio apsolutno ništa za potvrdu naslova jer je imala uvjerljivu prednost ispred konkurencije. Simone je jednostavno željela testirati svoje granice i mogućnosti.

Amerikanka u svom vlasništvu drži četiri olimpijska i 14 svjetskih zlata i prava je sportska heroina. Pogotovo ako znamo što je sve pretrpjela u životu. Kada je imala šest godina posvojili su ju i odgojili djed i baka jer mama joj je bila alkoholičarka i ovisnica o drogama. Ostavila je iza sebe i traume seksualnog zlostavljanja ljekara američke reprezentacije Larryja Nassara.

Početkom godine u jednom je velikom intervjuu otkrila s kolikim svakodnevnim bolovima se nosi i koliko je odricanja potrebno da bi bila najbolja.

– Godinama slušam da sam pojam gracioznosti, a od trena u kojem ujutro otvorim oči pa dok ne zaspim živim s bolovima. Ne mogu u miru ležati bez da me nešto boli. Meni su 22 godine, ali moje tijelo ima između 30 i 40 godina. S prijateljima se stalno šalim da ću do tridesete vjerojatno biti u invalidskim kolicima. To mi nije čudno. Jednostavno sam navikla živjeti s tim. Jedino što bi meni bilo čudno je ako bi me odjednom prestalo boljeti – ispričala je Simone pa napravila kratki pregled svojih povreda:

– Gležanj potrgan dva-tri puta, polomljena rebra, nožni palac zdrobljen u pet dijelova na zadnjoj Olimpijadi, a do toga nisam bila ni svjesna. O svim ozljedama ramena neću ni pričati. Ako cijeli život skačete najviše što možete gravitacija vam se u jednom trenutku nasmije i kaže ‘Neće ići’. Pa kosti, zglobovi i mišići počnu pucati. Najteži bolovi?

Prošle godine me mučio bubrežni kamenac u Dohi. Doslovno sam puzala po podu jer nisam mogla hodati od bolova… Osvojila sam zlato idući dan, a bijesni izraz lica koji su svi primijetili imala sam jer vježbu nisam izvela onako kako sam htjela. Lijekovi protiv bolova? Ma ni slučajno. Pa da padnem na doping-kontroli!