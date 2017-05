Zabranjeni intervju : Izjava generala Milutina Kukanjca o Dobrovoljačkoj koju ne želi čuti Mladen Ivanić (VIDEO)

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić rekao je danas da je slučaj “Dobrovoljačka” jedan od najvećih zločina u BiH. No, izjava generala Milutina Kukanjca, koji je vodio konvoj bivše JNA kroz Dobrovoljačku ulicu, u zabranjenom intervjuu koji je dao 1994., a emitiran tek prije nekoliko godina, tvrdio je nešto potpuno suprotno.

– Pošto se mnogo manipulisalo, lagalo, izmišljalo o tome kol'ko je stradalo u Dobrovoljačkoj ulici, vrijeme je jednom da se kaže tačno, a to mogu samo ja. U toj Dobrovoljačkoj ulici oni su napali sanitetsko jedno vozilo i poginuo je jedan vojnik, Tomović Zdravko iz Han Pijeska. Tri pukovnika: Sokić Miro, Radulović dr. Budimir i Mihailović Boško. Jedan potpukovnik, Jovanić Boško i jedna žena, muslimanka Šuko Nurmela… Znači, šest osoba je stradalo od 261. Valjda su ovi u Beogradu izgubili strpljenje što mi nismo stradali, što ne stradamo. Te laži koje su prosute oko Dobrovoljačke nešto je najsramnije što se može čuti. Ja sam se borio da to objelodanim. Novosti nisu smjele, Politika – ma ni govora. Televizija Srbije – ma ni govora. Radio Beograd – ma kakvi. Do dan-danas, kazao je Kukanjac.

Kukanjac je umro 16. januara 2002. godine.

Nesumnjivo, svaki zločin treba osuditi, a činjenice govore da je tog 2. maja 1992. godine bivša JNA pokušala je da zauzme centar Sarajeva, i stavi pod svoju kontrolu ključne državne institucije Republike Bosne i Hercegovine, koja je bila nezavisna i međunarosno priznata država.

Dan poslije, 3. maja 1992. godine, konvoj vojnika bivše JNA napuštao je Sarajevo prema dogovoru o povlačenju, u zamjenu za puštanje na slobodu predsjednika Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića, koga je dan prije zarobila JNA i odvela u Lukavicu.

Prilikom prolaska kroz Dobrovoljačku ulicu konvoj je napadnut, i tada je poginulo šest ljudi iz konvoja.

Srbijansko tužilaštvo svih ovih godina zbirno prikazuje poginule pripadnike bivše JNA oba dana kao žrve ratnog zločina iz Dobrovoljačke ulice. Povećavanjem broja „žrtava u koloni“ krije se činjenica da su pripadnici bivše JNA poginuli kao napadači, a ne kao napadnuti.

I pored Kukanjčeve izjave, kao jedinog relevantnog svjedoka, te sudskih presuda kojima je ustanovljeno da se radilo o legitimnom vojnom cilju, ne prestaje se s lažiranjem istine i manipuliranje brojem žrtava.

(Kliker.info-Avaz)