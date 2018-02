YouTube slavi 13. rođendan!

Od Valentinova 2005. godine, kada je danas Googleov video servis pokrenut, YouTube je izrastao u jednog od divova weba na kojem gubimo sate i sate mjesečno. Tom prigodom evo nekoliko zanimljivih podataka i informacija o njemu.

Evo nekoliko zanimljivih podataka i informacija o omiljenom servisu:

Za sve su krivi video, e-mail i – večera

Servis YouTube su 14. veljače 2005. godine pokrenula trojica bivših zaposlenika PayPala Steve Chen, Chad Hurley i Jawed Karim nakon što se jedan od osnivača naljutio kad nije uspio podjeliti video tijekom večere zbog tadašnjih ograničenja slanja e-pošte. YouTube je svoj prvi uploadani video Me at the Zoo zabilježio 23. travnja 2005. godine. U trenutku pripreme ovog teksta ima više od 45 milijuna pregleda.

Nas 15 milijardi mjesečno posjeti YouTube

YouTube danas ima 1,3 milijarde korisnika, koji svake minute ukrcaju 300 sati i dnevno gledaju gotovo pet milijardi sati videa. Mjesečno bilježi više od 15 milijardi posjetitelja. Muškaraca je 58, žena 32 posto. Već 2007. godine YouTube je trošio internetskog prometa koliko i cijeli internet 2000. Broj pogledanih sati i dalje raste, i to dvoznamenkasto. u 2017. godini je porastao 60 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Jači od kablovske

Milijarda pregleda dnevno stiže preko mobitela. YouTube je po dosegu prestigao sve američke kablovske mreže kad su ljudi stari 18 do 34 i 18 do 49 godina u pitanju.

Više od 10 tisuća videa s milijardu pregleda

U klubu “milijardera” trenutno je 10.113 video zapisa na YouTubeu. Najgledaniji je i dalje Psyjev glazbeni video Gangam Style iz 2012. godine, koji je prebacio tri milijarde pregleda i jedan je od ‘neuništivih’ internetskih fenomena. Najgledaniji korisnički video je Charlie Bit my Finger, s više od 858 milijuna pregleda.

YouTube je izvor prihoda sve većem broju ljudi

Sve je veći broj ljudi koji ostvaruju prihode proizvodnjom i objavom videa. Najbolje plaćeni youtuber je Daniel Middleton – DanTDM sa 16 milijuna američkih dolara prihoda u 2017. Najmlađa plaćena zvijezda je šestogodišnji Ryan ToysReview, s 11 milijuna dolara. Broj kanala sa šesteroznamenkastim prihodima u dolarima porastao je 50 posto gledano godinu na godinu.

Tajna dobrog videa je – uvod

Isplati se napraviti dobar uvod, odnosno početak videa. Zašto? Pa, otprilike svaki peti gledatelj prestat će gledati vaš video na YouTubeu nakon deset sekundi ako im se ne svidi dovoljno.

YouTube je skup sport

Trošak održavanja YouTubea je 6,35 milijardi dolara godišnje. Google od oglašavanja na YouTubeu prikupi četiri milijarde dolara prihoda, što je šest posto globalnih prihoda te tvrtke od oglašavanja. U studenom 2006. Google je platio 1,65 milijardi dolara za YouTube.

(Kliker.info-Tportal)