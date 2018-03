Wolfgang Petritsch o krizi na Kosovu : Prvo ZSO pa članstvo Kosova u UN-u

Osvrćući se na činjenicu da je juče na Kosovu uhapšen šef Kancelarije za KiM Marko Đurić, te da je ubrzo oslobođen, Petritsch kaže da je takav rasplet događaja umirujući, jer se situacija razvijala dramatično i postojao je veliki potencijal za eskalaciju.

“Meni je drago da je sve prošlo tako brzo, jer bi inače mogao se dovede u pitanje važan napredak koji je postignut na tajnom sastanku dvojice predsjednika u Americi. Da li je to podbadanje Prištine ili šta već, to već ne znam. Postoji džentlmenski dogovor da srpski političari mogu da posjete sjeverni dio Kosova. Nijedan od tih zahtjeva do sada nije bio odbijen. Još uvijek ne znam pod kojim se tačno okolnostima to odigralo, zašto ga je hapsila specijalna policija. U svakom slučaju mi je drago da se to ipak završilo za veoma kratko vrijeme”, konstatuje on.

Petritsch ističe da se mora primijeti da je Vučić dao važan doprinos unutrašnjem dijalogu u Srbiji, da se Srbi u Srbiji, ali i Srbi koji žive u drugim državama poput Bosne i Hrvatske informišu o tome i da se mnogi uključe u dijalog.

“U krajnjoj liniji, unutrašnji dijalog pruža određenu podršku za jedan veoma, veoma težak put”, smatra bivši visoki predstavnika u BiH.

Govoreći o posljednjem susretu Vučića i Tačija u Briselu, Petrič navodi da, prema onome što se čuje iz Brisela, postoji načelno slaganje između Beograda i Prištine da se ponovo uđe u pregovore.

“I to naravno prije svega znači da postoje planovi da se uspostavi zajednica srpskih opština. Tu Priština zaista ne ispunjava obaveze još od 2013. godine. Vjerujem da je to važno. Ako se u tome uspije, onda je prevaziđena i jedna psihološka barijera. Nepovjerenje mora da suzbije, ali to može da se desi samo postepeno. To jeste problem. Ali vidim da proces sada ulazi u ključnu fazu. Zbog toga mi je i drago da je Đurić oslobođen. To je naravno moglo da izazove problem. Istovremeno je vidljiva i nervoza na obje strane”, kaže Wolfgang Petritsch.

Komentarišući mogućnost da će Srbija uzvratiti uslugu tolerisanjem prijema Kosova u Ujedinjene nacije, on napominje da je to cilj Prištine.

“I sigurno da će se sa tim odugovlačiti još neko vrijeme, dok Beograd ne bude u stanju da to prihvati. To je sigurno najteži korak, ali vjerujem da je ovdje jako važna spremnost da se pronađe rješenje. Tu mora da se pomene i položaj Rusije. Bez njene saglasnosti u Savjetu bezbjednosti se ništa neće desiti”, konstatuje Petritsch.

Nakon što je Đurić oslobođen, Petritsch kaže da očekuje će se “svi vratiti poslu i naći rješenje za asocijaciju srpskih opština”.

“Vjerujem da je to ključni segment koji još uvijek nedostaje. Tek nakon toga moći će da se pregovara o nekakvom članstvu Kosova u Ujedinjenim nacijama ili o nečem sličnom. Postoje modeli za to, ako se ostavi po strani punopravno članstvo, tu mora da se vidi da li se može naći nekakav međustepen. Ali taj korak unaprijed će sigurno biti najteži za Beograd, jer se kroz Ujedinjene nacije daje neka vrsta priznanja Kosova”, zaključuje Wolfgang Petritsch.

(Kliker.info-Vijesti)