Wolfgang Petritsch : Hrvati bi izgubili kad bi imali taj treći entitet

Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Wolfgang Petritsch dao je eskluzivni intervjuu za televiziju N1 i tom prilikom otkrio kako vidi trenutnu situaciju u Bosni i Hercegovini.

Kako navodi N1 , Petritsch koji je u Zapadni Balkan vezan još od 1990-ih kada je bio austrijski ambasador u Jugoslaviji te izaslanik EU za pregovore između Prištine i Beograda u Rambujeu i Parizu ističe da je vrijeme da se okrenemo sebi i da se prestanemo baviti etničkim i nacionalnim podjelama.

N1: Ako dobro razumijem, ono što vi kažete jeste da neće biti novih podjela u Bosni i Hercegovini bez obzira da li je to nezavisna Republika Srpska ili treći entitet ili neko novo preuređenje koje bi moglo uništiti Bosnu i Hercegovinu u sadašnjem stanju?

Wolfgang Petritsch: Ja zaista imam veliko razumijevanje za najmanju etničku zajednicu, a to su Hrvati. Ali donesena je odluka u Dejtonu, čak i prije toga 1994. u Washingtonu kroz Washingtonski sporazum, zatim 1995. kroz Dejtonski sporazum, a to je uspostava Bosne i Hercegovine i onaj dio Federacije. Zašto je to tako urađeno? Zašto je hrvatski predsjednik Tuđman tada pristao na Washingtonski zatim Dejtonski sporazum je zato što je shvatio da Hrvati žive raštrkano u Bosni i Hercegovini. Dvije trećine njih žive u Hercegovini ili u Zapadnoj Hercegovini, ali u Srednjoj Bosni imamo Hrvate. Zatim u Posavini ili u Goraždu ima ih nekoliko, ali žive.

Kako bi izgledao taj treći entitet, Hrvati bi izgubili kad bi imali taj treći entitet. Ja to znam još iz mog vremena, stavljena je tačka na to jer smo shvatili da bi to išlo na štetu Hrvata. Da li želite da pomognete svim Hrvatima i u Federaciji i u RS? Zato je važan princip da se Bosna i Hercegovina drži principa da imamo građane na prvom mjestu, a zatim da kao građani pripadaju etničkoj zajednici. Vi to možete kombinovati, ali u demokratskom društvu jedan građanin jedan glas, ako su manjine ili manjinske grupe dajete im neke privilegije. Ja zaista vjerujem da daljnja etnička podjela Bosne i Hercegovine neće i ne bi bila dobra za građane ni za Hrvate niti za ostatak Bosne i Hercegovine, to nije put naprijed.

N1: Znamo da ćemo imati u naredna dva mjeseca dva veoma važna samita Evropske unije, jedan je u Sofiji, jedan je u Londonu. Šta možemo očekivati od ta dva samita koja okupljaju sve zemlje Zapadnog Balkana, znamo da se neke zemlje bune protiv učešća Kosova na tim samitima, mogu li oni donijeti neki novi značajniji napredak svim zemljama, a posebno Bosni i Hercegovini?

Wolfgang Petritsch: Ovo je prijedlog koji sam već napravio u nekim prethodnim prilikama. Samit u Sofiji je jedinstvena prilika za države regiona da se predstave kako su zajedno. Nadam se da postoji komunikacija između ova tri teška glavna grada da ih tako nazovem. Možda treba postojati duh saradnje. Ovdje ćemo pokazati u Sofiji da možemo raditi zajedno da možemo rješavati probleme i to bi bio pozitivan signal Evropskoj Uniji. Mali je broj zemalja članica koje se slažu s proširenjem.

Oni većinom kažu oni se stalno nešto tuku, ne želimo ih tu. Pokažite da to možete. Tu će biti predsjednici, premijeri, predstavnici civilnog društva, možda predstavnici akademske zajednice koji mogu izaći sa platformom koja može pokazati da možete raditi zajedno. Nažalost Bosna i Hercegovina ima problematičan imidž u Evropi. Divni ljudi, divna država, ali nešto nedostaje. Jednostavno je da se odrekne Bosne zbog džihadista, ekstrema, itd. To je nešto što vam ne pomaže, ali zato vjerujem da je samit u Sofiji prilika da pokažete da možemo zajedno.

(Kliker.info)