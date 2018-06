Wess Mitchell na pretresu u Senatu o američkoj politici u Evropi : SAD trebaju posvetiti više pažnje BiH

Sjedinjene Države povećavaju angažman na Zapadnom Balkanu, poručio je pomoćnik američkog državnog sekretara Wess Mitchell na pretresu u Senatu o američkoj politici u Evropi.

“Kroz aktivnu američku diplomatiju i blisku saradnju sa Evropskom unijom, podržali smo vizionarske lidere (grčkog) premijera Ciprasa i (makedonskog) premijera Zaeva u postizanju istorijskog uspeha u sporu dvije zemlje oko imena. Intenzivirali smo komunikaciju sa Srbijom i Kosovom. Promovišemo i reforme u Bosni i Hercegovini”, rekao je Mitchell u obraćanju članovima Pododbora za Evropu i regionalnu bezbjednosnu saradnju, Spoljnopolitičkog odbora Senata.

Mitchell je rekao da je zabrinut zbog trenutnih protesta u Grčkoj i Makedoniji ipotencijalnog ruskog mešanja posle rešavanja decenijskog spora oko imena između dvije zemlje.

“Zabrinut sam zbog protesta i potencijalnog ruskog mješanja. To smo vidjeli u Crnoj Gori, ruski predstravnici su davali preteće izajave i mislim da ima u Makedonij ima šanse da Rusi pokušaju da se umešaju. Radimo na jačanju makedonskih institucija, imamo odličnu bezbednosnu saradnju. Uz to, poznate su nam i ruske metode. Očekujemo da se formalne procedure u Grčkoj i Makedoniji završe i da NATO uputi poziv za članstvo Severnoj Makedoniji na samitu u julu. Nadamo se da će EU otvoriti pregovore o članstvu, mada je to sad manje verovatno nego sa NATO. U dnevnom smo kontaktu sa EU, posebno Francuskom koja ima određene rezerve, ali sam ja optimista i očekujem da će to uticati na ceo region.”

Američki diplomata istakao je i da Washington utvrđuje dugoročnu strategiju za snaženje američkog prisustva u istočnom Mediteranu.

“Radimo na tome da Grčka bude oslonac stabilnosti u Mediteranu i Zapadnom Balkanu”, rekao je Mitchell.

Takođe je ocijenio da je Evropa danas ponovo “pozornica” ozbiljnih strateških nadmetanja i da se suočava sa pritiscima na više frontova – strateškim kampanjama Rusije i Kine, rekordnim talasima migranata, iranskim ambicijama u istočnom Mediteranu i krizom poverenja u evropske institucije.

“I Rusija i Kina žele da slome zapad: Rusija želi da ga podeli, a Kina da ga potisne. Naorčito su agresivni u centralnoj i istočnoj Evropi. Naš prvi prioritet je da suzbijemo rusku agresiju”, rekao je Mitchell i dodao da je “u proteklim godinama, revanšistički Kremlj pokušao da nasilno prekroji granice, zastrašivao i napadao susede, pokrenuo kampanju širenja dezinformacija i sajber kampanju protiv zapada i gomilao vojne snage na zapadnim granicama”.

“Želimo bolje odnose sa Rusijom. Međutim, to može da se dogodi samo ako Rusija zaustavi svoje agresivno ponašanje. Nećemo ugrožavati naše principe ili saveznike”, naglasio je Wess Mitchell.

Mičel je govorio i o predstojećoj poseti Trumpovog savjetnika za bezbjednost Džona Boltona Moskvi, gdje bi sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom trebalo da razgovara o potencijalnom susretu sa Trumpom. Smatra da to nije loša poruka evropskim saveznicama.

“Evropske zemlje traže od SAD da ne budu toliko neprijateljski nastrojene prema Rusiji. I one smatraju da traba uspostaviti balans u oblastima u kojima postoji zajednički interes. Naše poruke su jasne: da Rusija mora da promeni pristup u Sriji, Ukrajini i da se ne meša u naše izbore.”

Govoreći o izbornoj reformi u BiH, Mičel je rekao da SAD na tome rade zajedno sa EU i da je on lično angažovan na tome. Ocjenjuje da bi Bosni trebalo posvetiti više pažnje i nada se da će to biti moguće sada kada je riješen spor Grčke i Makedonije i kada se riješi pitanje Srbije i Kosova.

(Kliker.info-Glas Amerike)