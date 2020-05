Washington Post : Trump zbog reizbora ignorira koronu i kocka se sa zdravljem ljudi

Fred Hiatt, kolumnist i urednik The Washington Posta, konstatira da se američki predsjednik Donald Trump kocka sa zdravljem nacije radi svog ponovnog izbora, ali i da mnoge Amerikance ne iznenađuje to što svoje dobrobiti stavlja iznad dobrobiti nacije.

Dodaje da Trump žustro i na rizične načine potiče ljude širom zemlje da ignoriraju javnozdravstvene smjernice za ograničavanje širenja korona virusa i nastave s društvenim životom i radom.

Napominje da Trump ne brine o nošenju maske i pozdravlja svaku sabotažu urednog ponovnog otvaranja. Čak je i likovao kad je Vrhovni sud Wisconsina ukinuo naredbe da se ostane kod kuće.

Takva Trumpova nesmotrenost i prkošenje smjernicama administracije dovodi do rizika od izbijanja novog talasa epidemije. To neće dovesti samo do više hiljada smrtnih slučajeva nego i do daljnjeg razaranja ekonomije.

Razne teorije

Dodaje da postoje razne teorije o tom naizgled samodestruktivnom ponašanju. Neki kažu da Trump ne može razmišljati dalje od naslovnica sutrašnjeg dana ili dionica na berzi i da njegova potreba za trenutnim zadovoljstvom zamračuje njegovu sposobnost planiranja unaprijed.

Neki vjeruju da ga stalna glad za preljubom tjera na iracionalnost i da je nestrpljiv da čuje glasove gomile koja ga podržava.

Autor piše da sve te teorije mogu sadržavati neku istinu, ali da potcjenjuju Trumpovu lukavštinu i cinizam.

Dodaje da postoji još jedna teorija koja kaže da su Trump i njegov tim prije nekoliko sedmica shvatili da znatno gube od Joea Bidena, pa su počeli optuživati Kinu kao neprijatelja i prozivati Bidena kao simpatizera komunizma.

Optužbe i klevete

Napominje da su pojačali klevete protiv demokratskog kandidata i optužili ga da je slab i kukavica jer slijedi javnozdravstvene smjernice. Navodi i da će Trump i njegov tim nastaviti s tim napadima, ali shvataju i da takvu priliku neće imati još dugo ako se ekonomija nastavi urušavati.

Hiatt smatra da je Trump, protivno zdravom razumu, počeo agitirati da se građani vrate na posao u nadi da će se preduzeća ponovo otvoriti i da neće doći do drugog talasa epidemije, barem dok izbori ne prođu. Ako se talas pojavi prerano, Trump će onda izgubiti, napisao je Hiatt.

Zaključuje da bi trebalo biti šokantno to što se predsjednik kocka sa zdravljem američkog naroda radi boljih šansi za ponovni izbor. No, još je šokantnije što to nije nikakvo iznenađenje od Trumpa.

(Kliker.info-AJB)