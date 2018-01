Warren Buffet : ‘Prorok iz Omahe’ težak 93,1 milijardu dolara traži nasljednika; zna i kakvog

Prorocima je teško naći zamjenu. Naročito Proroku iz Omahe, multimilijarderu i velikom filantropu Warrenu Buffettu, trećem najbogatijem čovjeku na svijetu, trenutačno teškom 93,1 milijardu dolara. U potrazi za svojim nasljednikom na mjestu izvršnog direktora opisao je i kvalitete koje bi ga trebale krasiti: ‘Nadam se da imamo nekoga tko je već vrlo bogat jer to bi trebao biti ako dugo radi. Njega ne smije motivirati deset puta veća plaća od drugih, a njegovoj obitelji ne treba stotinu puta više od onoga što donosi kući.’

Iako ovog ljeta navršava 88 godina, a njegov je partner Charles Mungeruplovio u 95., najbolji investitor na svijetu Warren Buffett ne ispušta iz ruku kormilo Berkshire Hathawaya (BRK.A), multinacionalnog holdinga, konglomerata od 63 moćne tvrtke, uključujući one s potpunim vlasništvom poput osiguravajuće kuće Geico, lanca restorana Dairy Queen, Duracella i Fruit of the Looma ili onih u manjinskom vlasništvu, kao što su Kraft Heinz, American Express ,Coca Cola, IBM i Apple.

Priroda ipak čini svoje, pa je Buffett 2014. dao naslutiti da će njegov sin Howard biti formalno na čelu Berkshire Hathawaya kao nastavljač duha, kulture i identiteta tvrtke koju je on gradio dobrih pola stoljeća, ali na osjetljivo pitanje tko će biti izvršni direktor, Prorok je umjesto konkretnog imena na zadnjoj skupštini dioničara tek opisao idealnog kandidata: ‘Nadam se da imamo nekoga tko je već vrlo bogat jer to bi trebao biti ako dugo radi. Njega ne smije motivirati deset puta veća plaća od drugih, a njegovoj obitelji ne treba stotinu puta više od onoga što donosi kući. ‘Ključ uspjeha kompanije Berkshire Hathaway je Buffettova sposobnost ne samo da kapitalom oplodi kupljenu tvrtku, već da održi njezinu autonomiju, a istodobno je učinkovito prilagodi holdingu. Zahvaljujući njemu, Berkshireova kultura autonomnog upravljanja i poduzetništva u velikoj mjeri postaje institucionalizirana’, opisuje milijarderove poslovne vrline Greggory Warren, glavni analitičar kapitalnih ulaganja tvrtke Morningstar.

O njegovu putu gore, umijeću kupovanja tvrtki i nepogrešivom nosu za prava ulaganja i zalaganja za kapitalizam s ljudskim licem napisano je brdo knjiga i nebrojeno studija. On sam je izdavao priručnike o zdravom investiranju i svoja iskustva rado prenosi studentima, a njegovi citati o poslovnoj etici (u poslu je važno biti častan i prema ljudima se odnositi s poštovanjem), uspjehu i novcu opća su mjesta za svakog u poslovnom svijetu.

Svakog prvog vikenda u maju desetine hiljada dioničara Berkshire Hathawaya i znatiželjnika iz cijelog svijeta hodočaste na godišnju dioničarsku skupštinu u Omahu, poznatu kao ‘kapitalistički Woodstock’, da čuju što Warren Buffett i Charles Munger imaju reći ne samo o dionicama, investicijama i novcu, nego i o kulturnim trendovima, terorizmu, izbjeglicama, ljubavi i braku, a od prošle godine i o Trumphovoj Americi. Oduvijek znao da će biti bogat Kralj Mida doista ga je obilato počastio zlatnim dodirom, a Buffett kaže kako je oduvijek znao da će biti bogat, iako ga je njegov punac uoči ženidbe smatrao opasnim svaštarom, bojeći se da mu kći ne ostane bez krova nad glavom. Prve dionice kupio je u dobi od samo 11 godina, a dok su njegovi vršnjaci uživali u stripovima, Buffettova je Biblija bila priručnik ‘Tisuću načina na koje zaraditi tisuću dolara’. U 16. godini zaradu od raznošenja novina i sličnih poslića uložio je u 16 hektara zemlje u Nebraski, iznajmio radnike da je obrađuju i od profita podmirivao troškove studija na Columbiji. Tekstilnu kompaniju Berkshire Hathaway kupio je početkom šezdesetih, ali uz tekstilni biznis brzo ju je širio na druga područja, naročito na osiguravajuća društva, pretvarajući je u jedan od najvećih konglomerata u svijetu. Za doručak ne troši više od 3,17 dolara Milijarder je postao 1990., a 94 posto bogatstva zaradio je poslije navršene šezdesete. Tijekom cijele karijere, pa i danas, 80 posto vremena čita i razmišlja. U njegovoj se poslovnoj ‘hagiografiji’ uvijek naglašavaju skromnost i jednostavne životne navike: i danas živi u skromnoj kući s pet spavaćih soba i dvije kupaonice kupljenoj 1958. Sve do 2006. vozio je stari Cadillac DTS i godinama ima prastari model Nokije, objašnjavajući da sve stvari koristi barem 20 godina. Za doručak ne troši više od 3,17 dolara, pije Coca Colu i hrani se McDonaldsovim hamburgerima. Elektroničku poštu rijetko koristi i premda ima Twitter sa 1,25 milijuna sljedbenika, na njemu se oglasio samo devet puta. Obožava TV seriju ‘Na putu prema dolje’, pa se jednom prigodom i maskirao u glavnog junaka Waltera Whitea. Oštro protiv Trumpa Uvjerenjem demokrat, u predsjedničkoj kampanji gorljivo je podupirao Hillary Clinton. Ponosan na činjenicu da je svoje carstvo stvorio sam, bogate nasljednike naziva ‘članovima sretnog sperma kluba’, zagovornik je visokih poreza na nasljedstvo i porezne politike koja po džepu udara najbogatije. Stoga je oštar protivnik Trumpa, iako ga je njegova nedavna porezna reforma, kojom je najbogatijima bitno smanjen porez, učinila preko noći bogatijim za nekoliko milijardi. Zbog liberalnih nazora svojoj djeci ostavlja u nasljeđe samo dvije milijarde, ‘dovoljno da učine nešto, ali nedovoljno da ne čine ništa’.

Nakon smrti 99 posto bogatstva podijelit će za javno dobro ‘Ako ste među jedan posto sretnika, čije je bogatstvo jednako kao u 99 posto čovječanstva, to vas obvezuje prema čovječanstvu’, izjavljuje Buffett, često govoreći da bogati u tržišnoj ekonomiji zarađuju nerealno mnogo u odnosu na svoj talent. Milijarder te obveze podmiruje filantropijom, obećavši da će nakon smrti 99 posto bogatstva podijeliti za javno dobro, uglavnom preko Zaklade Melinde i Billa Gatesa, kojoj je namijenio 83 posto imovine. Štoviše, dvojac je s Markom Zuckerbergom 2010. potpisao obećanje da će barem polovinu imovine donirati u dobrotvorne svrhe, pozivajući ostale bogatune da im se pridruže.

Buffett tako kritički govori o sustavu koji ga je obogatio, ali kada je to 2006. učinila posvojena kći njegova sina Petera, Nicole Buffett u dokumentarcu ‘Jedan posto’ Jamieja Johnsona, djed Buffett ju je izuzeo iz nasljedstva uz poruku: ‘Nisam te ni emocionalno ni zakonski usvojio kao unuku, niti te ostali članovi obitelji prihvaćaju kao rođakinju.’ I tko će doista biti nasljednik Proroka iz Omahe? Sve se vrti oko dva imena, 56-godišnjeg Kanađanina Grega Abela, izvršnog direktora kompanije Berkshire Hathaway Energy, i 67-godišnjeg Indijca Ajita Jaina, prvog čovjeka u holdingu za poslove osiguranja i reosiguranja. Mlađi Abel je u prednosti, kažu upućeni, jer Buffett želi mlađu osobu koja će Berkshire Hathaway voditi barem narednih deset godina. Sam milijarder izjavljuje da je još pun adrenalina unatoč preboljelom karcinomu prostate i devedesetoj koja kuca na vrata.