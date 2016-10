Wall Street Journal kategorički tvrdi : Rusija se priprema za nuklearni rat, to je sada i više nego

Diljem Rusije, 40 miliona civilnog i vojnog osoblja upravo je završilo vježbu kojoj je svrha bila da stanovništvo pripremi za nuklearni ili kemijski napad, piše The Wall Street Journal.

Istovremeno, dok završava najveća vježba još od vremena Hladnog rata, Rusija poduzima odlučne korake kako bi poboljšala svoje nuklearno oružje. Posebno je odjeknula vijest kako je Rusija nuklearne rakete postavila u Kalingradu, ruskoj enklavi duboko u europskom kontinentu. Od tu Rusi na pladnju imaju većinu srednjoeuropskih gradova.

Brojni ruski mediji već duže vrijeme podgrijavaju antiameričku retoriku, baš kao i što brojni američki mediji šire strah od Rusa. Lev Gudkov, Rus koji se bavi ispitivanjem stavova javnosti, rekao je kako “većina ljudi u Rusiji vjeruje kako je Treći svjetski rat već počeo, ali je rat još uvijek u hladnoj fazi te se svakog časa može, ali i ne mora, preliti u vrelu fazu”.

Ionako nategnute odnose Zapada i Rusije svakodnevno dodatno pogoršava zamršena situacija u Siriji gdje se Rusi i SAD nalaze na potpuno suprotnim stranama.

Za vrijeme Hladnog rata SAD je njegovao doktrinu poznatu kao MAD, odnosno “mutually assured destruction”. U slobodnom prijevodu riječ je o doktrini koja kaže kako bi u slučaju nuklearnog rata obje strane bile potpuno uništene, a to je rat činilo besmislenim. I jedna i druga strana imale su dovoljno naoružanja da unište onog drugog, a to je onda značilo potpunu katastrofu za obje zaraćene strane. Sada, kako izvori The Wall Street Journala tvrde, Moskva radi na tome da osigura da 100 posto populacije Rusije bude zaštićeno u slučaju napada, a što bi im dalo značajnu prednost.