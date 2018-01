Vukota Govedarica : Izetbegović je u Istanbul išao na usaglašen poziv Vučića i Erdogana, a u čije ime je Čović išao u Beograd

“U društvu često dolazi do problema ukoliko ne postoji određena vrsta komunikacije i ukoliko je ta komunikacija na niskom nivou. Prema tome, zagovornik sam razgovora i dijaloga sa političkim istomišljenicima, ali i političkim neistomišljenicima. Dijelim stavove predsjednika Vučića da o mnogim pitanjima treba razgovarati. Primjećujem takođe da je Izetbegović otišao u Istanbul na usaglašen poziv Vučića i Erdogana, te da se tamo predstavio u ulozi bošnjačkog člana Predsjedništva BiH. Prema tome, on tamo nije išao uime Predsjedništva BiH, kao predsjedavajući, već kao neko ko je bio pozvan da razgovara o tekućim problemima koji se nalaze između dvije države”, istakao je Govedarica.

Za predsjednika Srbije, predsjednik SDS-a kaže da je čovjek kojem je izuzetno stalo do mira i stabilnosti, te koji je i danas naglasio da poštuje državu BiH sa njenim teritorijalnim integritetom.

“Ako ćemo pričati o miru i stabilnosti, onda ćemo primijetiti da dobrim dijelom mir i stabilnost regiona zavisi od odnosa BiH i Srbije. Što znači da nivo kvalitetnih srpsko-bošnjačkih odnosa definiše dijelom i nivo stabilnosti cijelog regiona”, poručio je Govedarica z razgovoru za Vijesti.ba.

Osvrćući se na izjavu predsjednika RS Milorada Dodika da je “ozbiljan presedan to što danas u razgovorima u Istanbulu učestvuje samo jedan član Predsjedništva BiH i to ne predsjedavajući”, Govedarica je naveo da za razliku od predsjednika Vučića koji kaže da razumije Dodika, on pokušava da ga razumije.

“Mislim da, ipak, razgovor nema alternativu. Mi moramo voditi dijalog i to je ono što predsjednik Vučić jako dobro poznaje.Prema tome, nema potrebe da neprestano živimo u zoni potencijalnog konflikta. Koliko sam mogao da primijetim, na sastanku u Istanbulu nisu u pitanju bili nikakvi pregovori, nego razgovori o tome kako raditi na miru i stabilnosti regiona, koji je, gledajući različite aspekte, još uvijek rovit. Predsjednik Vučić imao je više razloga da prekine komunikaciju sa BiH, da ne ponavljam šta se sve dešavalo u proteklom vremenu. Međutim, on je ocijenio da dijalog nema nijednu vrstu alternative”, dodao je predsjednik SDS-a.

Istakao je da bi ste takođe moglo postaviti pitanje u kojoj ulozi je Dragan Čović prošle nedjelje bio gost predsjedniku Vučiću u Beogradu, konstatujući da niko nije problematizovao pitanje da li je Čović išao kao predsjedavajući Predsjedništva BiH ili kao neko ko predstavlja hrvatski narod u BiH.

“To, na kraju krajeva, nije ni bitno. Bitno je da naši državnici razgovaraju, te da rješavaju probleme, jer mir i stabilnost je nešto što nam je u BiH i RS itekako potrebno, kao i u Srbiji i cijelom reigionu. Svakako, tu je i sigurnost, kako je to Vučić istakao, sva tri naroda koja žive u BiH, svakako na prvom mjestu srpskog naroda koji živi u BiH u svom entitetu koji se zove Republika Srpska”, zaključio je Govedarica.

