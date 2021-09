Vukanović o razlazu sa opozicionarima: Neću praviti pakt sa đavolom i kompromis oko suštine

Narodni poslanik iz Trebinja ponovo je „raskinuo“ sa opozicijom, poručivši da vjeruje da će Lista za pravdu i red, koju predvodi, na narednim izborima osvojiti više glasova nego PDP, a kao jedan od glavnih razloga za neslaganje sa opozicionim liderima istakao je djelovanje predsjednika DNS Nenada Nešića, za kojeg tvrdi da je blizak sa Dodikom.

Na ove navode ekspresno su reagovali predsjednici pomenutih partija, govoreći da Vukanović ima rezervisano mjesto sa njima i da je na njemu da donese odluku.

Ali, kako se čini, odluka je donesena i zacementirana, jer, kako je to pojasnio za BUKU, Vukanović ne želi biti dio ekipe koja će “nakon Dodika dovesti Dodika”.

“Od početka SDS i PDP su počeli razgovore bez mene, ignorišući me i predstavljajući kao marginalca, da bi me na kraju doveli pred svršen čin. Oko ove priče sa odlukom Incka nije bilo nikakve sinhronizacije među nama. I sad su opet donijeli odluku o sastanku na kojem opet ja ne treba da prisustvujem, kako je to rekao Mirko Šarović. Ja mislim da ne treba da bude između nas neprijatelja, jer samo tako možemo pobijediti Dodika. Narod traži iskrenu borbu, a ne kalkulisanje sa vlasti. Da se opozicija sastaje i razgovara sa Dodikom, a da ih on onda pljuje nakon nekoliko dana. Ne znam koliko puta treba da ih Dodik nasamari da bi shvatili”, rekao je Vukanović.

Kako navodi, on se ne bori ni za kakvu funkciju, ali smatra da ga kolege iz opozicije pokušavaju marginalizovati, uprkos popularnosti koju uživa među građanima.

“Cilj im je da ja radim za opštu stvar, a da oni podržavju neke druge dok sam ja u nekom trećem ili četvrtom redu. I ako vlast nema rješenja za mene bilo bi logično da dio opozicije mi da podršku, a ne da kažu da budem marginalac. Treba da se zna ko kosi, a ko vodu nosi u opoziciji. Ja nemam primat nad time ko će biti opozicija, ali zna se kome narod vjeruje u opoziciji i ko su zdrave promjene”, kaže Vukanović, navodeći primjer Nenada Nešića, predsjednika DNS-a.

On kaže da to što nemam para ne znači da je manje vrijedan.

“Ne treba im da mi podmeću nogu. Ja sam rekao bolje nikad ne doći na vlast nego kad se dođe da se iznevjere očekivanja ljudi. Ja neću praviti pakt sa đavolom i kompromis oko suštine. I to ću jasno da kažem. Ako budem imao klub poslanika koji će se nešto pitati i učestvovati u vlasti, niko neće biti amnestiran za kriminal, pa taman to bila moja majka ili sestra. Ja neću amnestirati one s vlasti, kao što to već sad pokušavaju neki iz opozicije. Oni bi prihvatili i Petra Đokića, i Dragana Čavića i sve samo da dođu na vlast. Narod će za nas glasati samo ako budemo iskreni. Ne znači ništa da ode Dodik, a da sistem ostane isti. I šta imate ako ste opozicija pričati sa Dodikom. Pa narod kaže kako ću im ja vjerovati ako se oni svaki dan čuju sa Dodikom”, kaže on.

Vukanović otkriva da će njegova lista izaći na izbore i najavljuje veliki uspjeh.

“Kod mene nema članske karte broj 1 ili 100 i ja ću svakome izaću u susret. neću praviti nikakvu masovnu organizaciju da ne bi upravo u nju ubacivali razne crve koji bi nas izjedali iznutra, špijunirali, rovarili. Radiću sa nemasovnom organizacijom, u kojoj su iskreni saborci i ljudi koji se ne bore za lični interes, već za opšte dobro. Ja ću izaći na izbore u svim izbornim jedinicama i već sam se dogovorio sa nosiocima. Ja sam siguran da će moja lista biti jedna od tri najjača politička subjekta u RS nakon izbora sljedeće godine. Ljudi traže nešto novo i traže jake ličnosti, što su pokazali i posljednji lokalni izbori”, rekao je Vukanović i opet podcrtao da bi bilo u redu da kažu i primijete da je ono što donosi sa svojom listom “Za Pravdu i red” nešto drugačije, nešto što može okupiti veliki broj glasova, što ima ogroman potencijal.

“A ne da mene smatraju za protivnika i da mi nude neke marginalne uloge, poput broja 5 na listi SDS-a u Hercegovini. Ako tako misle, ja ću ih uvjeriti da vrijedim mnogo više. Treba provesti opsežno istraživanje javnosti koje će nam reći ko su najpopularniji ljudi iz opozicije i njih kandidovati za pojedinačne funkcije. To je dogovoreno na onom sastanku na kojem sam ja bio, ali od tada niko ništa po tom pitanju nije radio”, rekao je Vukanović.

(Kliker.info-Buka)