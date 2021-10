Vukanović o Dodiku i harmonici: Tužan sam i osjećam stid kad njega gledam

Milorad Dodik, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, danas je nastavio ponižavati državu i njene institucije dovodeći harmonikaša u zgradu Predsjedništva BiH. Narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nebojša Vukanović, za N1 je kazao, da osjeća stid kad gleda koga su građani izabrali za člana Predsjdništava BiH i da ih iz dana u dan sramoti, te nanosi ogromnu štetu poslije koje će oporavak trajati dugo.

Tegeltijino savjetovanje

“Čudi me da je Dodik dovodio harmonikaša. On već ima dobrog harmonikaša u Predsjedništvu, koji svakako ništa ne radi, osim što piše tweetove. Mislim na Milana Tegeltiju, bivšeg predsjednika VSTS-a, koji se javnosti hvalio kako svira dobro, i objavljivao je snimke kako svira harmoniku. Pa me čudi kako je trošio pare, ali svakako se radi o narodnom novcu”, kazao je Nebojša Vukanović.

Ako su ovo Tegeltijini krajnji dometi savjetovanja, i da ovo radi Dodik, istaknuo je Vukanović, onda je bolje da nema ni jednog savjetnika.

“Na žalost, ovo je slika propale države i društva u kojem živimo, da se ovako devijantno ponaša jedan čovjek koji obnaša tako visoku dužnost. Da prvo zaplaši građane sa teškim blokadama, kasnije separatizmom i tenzijama koje lako mogu izmaći kontorli, a onda kao nekakav ludak dođe u Predsjedništvo i pjeva pjesme, misleći da je neka velika Srbenda koji je pred obezbjeđenjem na harmonici svirao srpske pjesme. To je njegov krajnji domet srbstva i patriotizma, jadnog i nesretnog koji je razorio srpski narod sa one strane Drine”, poručio je Vukanović.

“Devijantna ličnost”

Istaknuo je i da je tužan, te osjeća stid kad njega gleda.

“I činjenicu poražavajuću, za sve Srbe u Republici Srpskoj i BiH, da smo jednu ovakvu devijantnu ličnost koja je potpuno izgubila kontakt sa sobom, izabrali za člana Predsjedništva BiH i da nas iz dana u dan sramoti i nanosi ogromnu štetu poslije koje će nam trebati dugo da se oporavimo”, zaključio je Vukanović.

Uz Dodika su danas ovoj predstavi prisustvovali, između ostalih, i Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH te Radovan Kovačević, glasnogovornik SNSD-a. Vidno raspoloženi, uz čašicu alkoholnog pića, zapjevali su pjesme “Raširi ruke o majko stara” i “Srpkinja je mene majka rodila”.

(Kliker.info-N1)