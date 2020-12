Vuk Jeremić : “Bio sam nekada u dobrim odnosima sa Dodikom, ali ovo ne mogu da oćutim”

Vuk Jeremić, nekadašnji šef diplomatije Srbije oglasio se na svom Facebooku oko ikone koja je dospjela u ruke Milorada Dodika, člana Predsjedništva BiH, koju je poklonio Sergeyu Lavrovu, ministru vanjskih poslova Rusije – a koju će vratiti Bosni i Hercegovini. Jeremić je rekao da je nekada bio u dobrim odnosima sa Dodikom, ali da je ovo slučaj o kojem ne može da šuti. Istakao je kako je zbog Dodika mnogo puta trpio kritike, ali da mu je to bila obaveza.

Jeremić ističe kako više ne dobija pozive na svečanosti od Dodika, te da mu je jasno zbog čega je to tako. Istakao je kako je “zaprepašćen blamažom” u ovom slučaju, ali i to da se neće pridružiti pozivima na njegovu ostavku.

Status Vuka Jeremića prenosimo u cjelosti:

“Nije tajna da sam nekada bio u dobrim odnosima sa Miloradom Dodikom.

Dok sam obavljao dužnost ministra spoljnih poslova Srbije, u nekoliko navrata sam ga zadužio i trpeo brojne kritike zbog bliskosti sa njim – u Beogradu i u inostranstvu. Ne žalim zbog toga, to je bila moja obaveza.

Od pre nekoliko godina više ne dobijam pozive na svečanosti povodom Dana Republike Srpske, a on je prestao da mi odgovara na pozive i poruke. Bilo mi je jasno da je zarad bliskosti sa Aleksandrom Vučićem odlučio da sa mnom prekine kontakt. Razočarao me je, ali sam pokušao da za to nađem opravdanje u Vučićevoj brutalnoj isključivosti i imperativu za Republiku Srpsku da ima dobre odnose sa vlastima u Beogradu.

Iz poštovanja prema nekadašnjem prijateljstvu, izbegavao sam da Dodika kritikujem za njegove greške i ispade, koji su počeli da bivaju sve učestaliji i kardinalniji.

Ovo međutim ne mogu da oćutim, jer sam zaprepašćen blamažom koju je dozvolio sebi, a preko sebe i celom našem narodu.

Naravno, reč je o skandalu u vezi sa skupocenom pravoslavnom ikonom koju je pre nekoliko dana uručio kao službeni poklon Sergeju Lavrovu tokom njegove zvanične posete BiH.

‘Ikona iz 18. veka iz Luganska, biće vraćena darodavcu, kako bi se preko Interpola utvrdila njena istorija’, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije, a preneli svetski mediji.

Nema dileme je da je ikona pribavljena na problematičan način – ne bi se ruska diplomatija odlučila bez ozbiljne provere da se od nekog bliskog Moskvi (a Dodik to jeste) tako nedvosmisleno distancira i opere ruke.

Da je neko smišljao kako da jednim potezom podvali i Dodiku i Lavrovu, usmeri pažnju međunarodne javnosti na probleme u domenu vladavine prava u Republici Srpskoj i Donbasu, kompromituje odnos kanonskih pravoslavnih crkava i države, doda vetar u leđa obnovljenim apelima za reviziju Dejtona i dovede u izuzetno neprijatnu situaciju tradicionalnog saveznika, teško je mogao da se doseti ovoga.

Neću se pridružiti zahtevima za Dodikovu ostavku. Zbog specifičnosti izbornog sistema i zakona BiH, kao i aktuelnih okolnosti, ne mislim da bi to u ovom trenutku bilo u našem nacionalnom interesu.

Ali da je ovo vrhunska brljotina – jeste, i za nju neko mora da odgovara. To podrazumeva da se neko visoko u hijerarhiji vlasti transparentno suoči sa konsekvencama i nađe na udaru zakona.

Sve manje od toga bi bilo poniženje za Republiku Srpsku, nedostojno našeg naroda i istorijskih veza koje imamo sa Rusijom.”

Sergey Lavrov, ruski ministar vanjskih poslova, vratit će poklonjenu ikonu Miloradu Dodiku, predsjedavajućem Predsjedništva BiH, dok situacija ne bude razriješena, javlja danas Russia Today pozivajući se na Rusku novinska agenciju.

Podsjećamo, dar koji je Predsjedavajući BH Predsjedništva Milorad Dodik poklonio ruskom šefu diplomatije Sergeju Lavrovu, star je više od 300 godina. Na poleđini ikone je pečat ukrajinskog Komiteta za kulturu iz 1920. godine, navode ukrajinski mediji.

(N1)