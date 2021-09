Vuk Drašković u Pressingu : U Daytonu ne piše da Bošnjak ne može glasati za Srbina ili Hrvata

Nekadašnji šef diplomatije državne zajednice Srbije i Crne Gore, osnivač i lider Srpskog pokreta obnove, političar i pisac Vuk Drašković je u večerašnjem Pressingu govorio o aktuelnim političkim odnosima, posebno nakon dešavanja u Crnoj Gori prošlog vikenda.

Bili ste u Crnoj Gori?

“Vratio sam se koji dan ranije, inače ja sam više nego zabrinut zbog svega što se desilo u Crnoj Gori, što se dešava. Također zbog onoga što će tek neizbježno da se desi”.

Šta će se desiti?

“Požar, odnosno buna ispod Lovćenja će samo da se širi Crnom Gorom. Pogledajte šta se desilo petog septembra? Vrh SPC-a i vlada crnogorska ranili su i zgazili Cetinje, vjekovnu prijestolnicu crnogorske države, simbol slobode, crkve, kulture, nezavisnosti, duhovnosti. Neće se na tome završiti. Cetinjani pamte i veselije sahrane od nasilnog i helikopterskog ustoličenja na tron sv. Petra cetinjskog jednog popa, jednog sveštenika koji ne priznaje ni crnogorsku državu i crnogorce naziva pečurkama koji će nestati poslije kiše“, kazao je Drašković.

Dodao je da “Crna Gora nije pala”.

“Crna Gora nije pala. Mislim da iskra obnove crnogorske slobode će zahvatiti cijelu Crnu Goru. Ja se plašim nereda zbog toga što druga strana koja osporava Crnu Goru, vrh SPC-a i proruske stranke koje imaju ubjedljivu većinu u parlamentu koji je izabrao crnogorsku vladu. Bojim se da oni neće praviti iskorak ka razumu i prihvatanju stvarnosti da je Crna Gora bila i da će ostati takva i da je niko neće skrenuti sa EU puta“, ističe Drašković.

Zašto je čin vjerskog ustoličenja pretvoren u državno i političko pitanje?

“Ja to ne bih nazvao vjerskim ustoličenjem zbog načina na koji je izvedeno, nema nigdje Hrista niti trunke dobre namjere. Cetinjani su ranije organizovali jedan veliki miting odakle je upućen apel vladi da se u tom manastiru ne ustoliči vladika koji ne priznaje Cetinje i crnogorsku naciju. Zamolili su da se uvaži da oni tog čovjeka neće. Parlament je donio odluku da ustoličenja takvog jednog svećenika ne može biti i to u njihovom manastiru. Preko svega ovoga vrh crkve je prešao a nije smio da pređe“.

“Kako je naređivao Hrist”

“Hrist je naređivao da se u kuću koja te neće ne ide i pogotovo da se ne ide nasilnički. Umjesto da prihvate da se taj vladika ustoliči u onom hramu SPC u Podgorici, taj vladika je zahtjevao ultimativno da ga ustoliče nasilno i to baš u cetinjskom manastiru. Tražio je od crnogorske države da mu nasilno pribave autoritet i ugled koji on nema“, kazao je Drašković.

Dodaje da bi manje koristio riječ “Srbija”, a više “vrh SPC-a”.

“Manje bih upotrebljavao riječ Srbija, a više “vrh SPC-a” jer dosta ljudi u Srbiji je ogorčeno zbog načina na koji je ovo izvedeno“.

“Mi treba da oborimo glave od sramote svi, s obzirom da u 21. vijeku ustoličenje jednog popa bilo gdje postaje nacionalno sudbinsko pitanje prvog reda. Gdje to u civilizovanom svijetu ima? Cijeli narod u Srbiji, mediji, komentatori, političari pričaju o tome i to je pitanje svih pitanja; ustoličenje jednog vladike na Cetinju“.

S obzirom na to da je Milo Đukanović, predsjednik Crne Gore, kazao da će Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, nastojati “promijeniti” demografsku sliku ove države te tako pokušati da Srba na popisu bude najviše, Drašković je konstatovao da je Crna Gora zapravo crnogorska, tačnije, ljudi koji žive u njoj, ali da nije isključeno da se to može desiti.

“Pa kako sada izgleda, proruske stranke koje su u većini u crnogorskom parlamentu će uspjeti kao što su uspjele da se izbore za nasilnu i tragičnu intronizaciju vladike na Cetinju, da popis u Crnoj Gori usred koronavirusa u ovim zaoštrenim, opasnim odnosima u crnogorskom društvu bude obavljen do kraja novembra. I to samo da se uz užasnu propagandu i artiljerijsku paljbu dođe do podatka da Srba u Crnoj Gori prema njihovom mišljenju ima više nego se misli i da nakon toga kažu da je to država Srba. Snažna je medijska podrška iz Srbije ovome i mislim da Crna Gora ako misli obaviti taj popis to mora uraditi po evropskim standardima i nema potrebe za bilo kakvim nacionalnim prebrojavanjem. To je opasno i anticivilizacijski”, pojasnio je Drašković.

Kazao je da je on trenutno predsjednik Srbije i da govori ono što zaista misli, na toj funkciji ne bi bio ni mjesec dana.

“Nacija je zatrovana i njeno moralno uništavanje traje od 90-tih godina i nijedne minute nije prestajalo. Kada bi dakle Vučić govorio ovo što ja govorim ne bi bio dugo predsjednik jer je većina naroda u Srbiji zatrovana, izvršena je strašna lobotomija i propaganda nad narodom naročito nakon 5. oktobra 2000. godine. Usred NATO bombardovanja Srbije imali smo više ljudi koji su bili za Evropu i članstvo u NATO nego što ih imamo danas. Iako je Srbija zvanično za članstvo u EU i iako ima dosta dobre odnose sa NATO alijansom. Potrebna je jedna duhovna ofanziva, ali mi takve medije nemamo dostupne da se obratimo Srbije i objasnimo joj. Nemamo takve moći da otvorimo dosijee tajne službe sigurnosti i da narod Srbije sudarimo sa zločinima. Kada bi narod saznao istinu bilo bi drugačije, ali je ona zatrpana jer nove generacije vjeruju onome što im se servira. To su priče o herojima, pobjedama i antisrpskoj zavjeri. Na tome se vaspitava nacija”, naveo je Drašković.

Kako kaže, Srbija je zemlja apsurda.

“Aleksandar Vučić je diktator, ali mjesecima se u Beogradu protestovalo, ali da li su ti demonstranti protestovali koliko su htjeli bez ikakve najave demonstracija čak i bez prisustva policije. Srbija danas sarađuje sa NATO alijansom, a psovke i povici protiv Amerike žešći su nego u Sjevernoj Koreji”, poručio je Drašković.

“Ono što znam jeste da su provladini mediji u Srbiji već u 11 sati 4. septembra objavili da tog ustoličenja neće biti. Tokom noći stigao je neki veliki pritisak sa nekog moćnog mjesta, a po meni to nije Beograd. I sam Beograd je vjerovatno bio meta tog pritiska. Predsjednik Vlade CG donosi odluku da se silom ide na Cetinje onoga trenutka kada dobija podršku pro-ruskog bloka”, kazao je u večerašnjem Pressingu političar i pisac Vuk Drašković.

“Crna Gora neće postati ruski satelit”

Drašković je kazao da uprkos velikim naporima Crna Gora neće postati satelit Moskve.

“Neće Crna Gora postati ruski satelit uprkos ogromnim naporima Moskve da se to dogodi. Procijenili su da je Zapad, NATO, EU u konfuziji i jednom stanju paralize i da ih treba poniziti atakom i hibridnim ratom protiv jedne male članice NATO-a na Balkanu. Pogledajte šta se događa poslije svega ovoga, stižu pohvale iz zvanične Moskve, a ne iz Beograda“.

Vučićeva uloga?

“On je sam o tome govorio, da je samo pratio zbivanja. Ja stvarno ne znam u kom pravcu je uticao. Crna Gora će opstati, samom činjenicom da je pod NATO kišobranom. Da nije, onda bismo mogli da pričamo o drugim scenarijima sa mnogo više straha“, kazao je Drašković.

Da li će se prenijeti na BiH?

“Ludaka ima mnogo koji to žele ali mislim da se to neće dozvoliti, kao ni NATO”.

Kako NATO?

“Intervencijom u interesu zaštite mirovnog Dejtonskog sporazuma i zaštite mira na Balkanu”.

“Talibanizacija pravoslavlja”

Drašković je ranije kazao da ga situacija iz Crne Gore podsjeća na “talibanizaciju pravoslavlja”, a večeras je pojasnio na šta je mislio.

“Da se vratimo na trenutak na onaj snimak kada se iz helikoptera vojnog na livadu iz manastira bukvalno bivaju iznijeti patrijarh i dvojica svećenika. Zamislite da je taj snimak emitovan u svijetu, da je samo otišla slika ljudi bradatih, opkoljenih ljudima sa dugim cijevima. Prvi zaključak bi bio “ovo sigurno neke talibane vode u zatvor”. Ovo je velika podvala i ljaga koja je bačena na ljude u helikopteru. Cetinjani su duhovit svijet i njihov sarkazam je opasan. Ovih dana govore da su imali nedostojne i dostojne mitropolite na Cetinju, ali da je ovo prvi koji im je “dostavljen”“.

“Ima dosta onih kojima se čini da ono što nisu mogli topovi, danas mogu popovi”.

“Mene najviše brine jeste pretvaranje SPC-a u organizaciju koja se odriče Hrista, jer ne smije crkva da pribjegava nasilju, širi mržnju i dijeli ljude. Onoga trenutka kada kaža da je nacija vrhovni autoritet, onog trenutka je odmetnuta od Hrista“.

Izjave i navodi o “srpskom svetu”?

“O tome “srpskom svetu” se mnogo priča i ja sam ogorčen zbog toga. Iza toga stoji namjera i cilj vraćanja u devedesete. Nekada bila “velika Srbija” sada “srpski svet”. Koji srpski svet? Ja vidite ovako razmišljam da nam nema izlaza dok lideri političkih Srba u BiH ne rašire obje ruke prema Bošnjacima i kažu da moramo živjeti zajedno”, ističe Drašković.

“Ja da sam predsjednik Srbije ne bi nijedan ministar mogao govoriti nešto što nije državna politika. Teško tom “srpskom svetu” za kojeg se Vulin zalaže”, dodaje. Drašković.

“To su opasne priče, ratovi devedesetih su krenuli od priče. Priča je prethodila nesreći”.

“Ne komentarišem posljedicu, tražim uzrok”

“Ja neću da komentarišem posljedicu, ja tražim uzrok. Za ovo užasno stanje u regionu upravo optužujem ljude iz EU, Zapada i NATO. Danas živimo u tridesetim. Ovo su tridesete godine 20. vijeka. Živimo u jednom trenutku koji podsjeća na te godine “Apizmenta”.

“Britanski i francuski ministri su Hitlera veličali kao najvećeg Nijemca, a on je njih obmanjivao i bio zainteresovan samo za ujedinjene “njemačkog sveta”. Govorio je o mirnom ujedinjenu bez prolivene kapi krvi. Autor opasne krilatice o “germanskom svijetu” koja se sada pretvara u “srpski”, “mađarski” i ne znam koji još je Adolf Hitler i znamo dokle je ta strategija dodvoravanja dovela. Zapad je spor i mislim da će tek reagovati kada je pritjeran uz zid. Mislim da mnoge diplomate ne znaju ništa, niti poznaju Balkan niti šta se ovdje dešava“, istakao je Drašković.

Govoreći o ulozi Srpske pravoslavne crkve (SPC), Drašković je kazao da nije najbolje upoznat s tim, naglasivši da je poznato da ona u svakom slučaju ne plaća porez te da je “miljenica državne kase”.

“Vraćena im je oteta imovina i ne podliježu zakonu. Tolika krivična djela su počinile vladike uključujući i pedofiliju, ali ne mogu biti i nisu procesuirani. Oni imaju svoje sudove koji ne rade. Dok nije došlo do jedne naopake indoktrinacije u srpskom narodu i crkvi su se događale drugačije stvari. Onog trenutka kada je crkva prihvatila da bude čuvar i propagator nacije, a ne Hrista i hrišćanstva došlo je do duhovnih lomova u cijelom narodu”, naveo je Drašković.

Ipak, kako kaže, mnogo je i dalje Hristovih svećenika u SPC-u te je spomenuo jednog koji mu je 90-ih godina rekao da nijedna crkva ni manastir na Kosovu nije vrijedna jednog ljudskog života.

“Takvih ljudi ima puno u crkvi i to je nada. Mnogo je mladih, obrazovanih ljudi koji na drugi način gledaju na naciju. Evropa spava, a ima moć da nas urazumi, evropeizuje, ali ne reaguje. Ona mi je još jedina nada i da će shvatiti da će se Balkan uljuditi ili će se Evropa balkanizovati što bi bila kazna za nju. Želim istaći i to da nema dana da ne dobijem desetine prijetnji smrću svim i svačim, a da ne pričam kada se otvore društvene mreže u Srbiji, koliko je tih ljudi koji javno pišu da su ogorčeni što me Slobodan Milošević nije ubio u svim onim pokušajima mog ubistva”, ispričao je.

Istakao je da se nada novom američko-evropsko-ruskom dogovoru jer je on neizbježan i potreban.

“Rusija nije azijska zemlja i ona ne može bez Evrope i obrnuto. Prema tome, dogovor da se odrede strateška dvorišta Rusije na jednoj i Evrope i Amerike na drugoj strani. Svuda oko BiH i Crne Gore su već članice NATO-a i EU. BiH i Srbija su sada crna rupa na mapi evropskog i NATO Balkana. Svi su u NATO-u osim ove dvije zemlje. NATO sada postaje supstitucija za garant očuvanja Evrope jer je ona sama sebe svezala i paralizovala načelom da o svim važnim odlukama EU mora biti postignut konsenzusom svih njenih članica”, istakao je.

Osvrnuo se i na izjavu Christiana Schmidta, visokog predstavnika u BiH da u institucijama Federacije BiH nema dovoljno predstavnika Hrvata, rekavši da je bio poprilično iznenađen time što je pročitao.

“Nacija i nacionalna pripadnost ne smije biti nikakav putokaz i temelj jer u Dejtonskom sporazumu nigdje ne piše da ne može Srbin glasati i za Bošnjaka i Hrvata, da ne mogu Bošnjaci glasati za Srbe i Hrvate. U tim nakaradnim podjelama vlastodržaca čija je vlast samo pozivanje na naciju došli smo do ove situacije”, poručio je Drašković.

