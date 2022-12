Vuk Drašković u Pressingu : : Plašim se za milione života, ulazimo u 1939. (VIDEO)

Vuk Drašković, političar i pisac, nekadašnji šef diplomatije Srbije i Crne Gore, osnivač i lider Srpskog pokreta obnove, kazao je u Pressingu kako smo “veoma blizu, možda su u pitanju dani, da varnica rata kresne na Kosovu”. Ocijenio je da samo SAD i NATO mogu spriječiti da ne dođe do tog crnog scenarija.

Bojite li se za svoj život?

Počinjem da se plašim za milione života. Čini mi se da je ovo 1938. i da je ona na izmaku i da ulazimo u 1939. kada je počeo Drugi svjetski rat. Bojim se da bi 2023. mogao početi treći svjetski rat. Epicentar rata može lako dovesti do sudara NATO-a i Putinovih trupa. U Kremlju ne ostupaju od svoje sulude strategije nestanka ukrajinske nacije. Očekujem da će u idućoj godini biti vrh njihove ofanzive sa ciljem da ostvare svoj naum. NATO će se vjerovatno naći pred čovječanskom dilemom, da li da šutke posmatra armagedon nad jednom državom ili će Ukrajini pomoći na svaki način. Da li će to prilikom doći da upotreba nuklearnog oružja – to je taj veliki strah. Nije sporno da bi konvencionalnom upotrebom oružja Rusija za dva dana bila poražena. Odavno je rečeno da se historija ponavlja, ponekad kao farsa, a nekad kao tragedija.

Kako jedno, a kako drugo?

Ne moram o tragediji govoriti, sve vidimo. Farsa je u tome šta se ta neviđena tragedija sa ruske strane pojašnjava da slamaju nacizam u Ukrajini, a skrivaj istinu da Ukrajinu slamaju i ubijaju po nacističkom modelu. Rečenica da su Ukrajina i Ukrajinci greška je replika Hitlerove rečenice.

Mnogi stratezi kažu da Putinu treba rat negdje drugo da bi odvukao pažnju sa Ukrajine. Da li bi se to moglo desiti na Kosovu?

Na Kosovu prije svega, ali ne samo tamo. Mislim da se stratezi u Kremlju raduju kao daru s neba otvaranju balkanskog bojišta. Dobro oni znaju kako je ubijena Jugoslavija i koliko su krvavi prsti KGB-a bili umješani u naše međusobno satiranje. I dobro znaju koliko smo talentovani za nesreću. Veoma smo blizu, možda su u pitanju dani, da ta varnica kresne na Kosovu. Sve je tamo blokirano. Evropa i SAD postavili su zahtjev za hitno uklanjanje barikada i dali su rok. Prošlo je 11 dana, barikade ne samo da ne uklanjaju nego imamo izjavu Vučića da će se ukloniti kada bude Zajednica srpskih opština.

Kurti ne da ZSO jer smatra da bi to bila nova Republika Srpska na Kosovu?

Po onome što jasno stoji u Briselskom sporazum ne bi bilo ni nalik. Opštine sa srpskom većinom bi se međusobno povezivale i imale bi visoku razinu lokalne samouprave, ali bi djelovale po kosovskim zakonima i da će biti sastavni dio ustavnog poretka Kosova. Tu nema nikakve sličnosti sa RS. Blokira se jedna važna 14. tačka Briselskog sporazuma, i malo se o njoj govori u Srbiji, koja doslovno kaže da dvije strane se obavezuje da jedna druge ne ometaju niti blokiraju na putu evropskih integracija.

U čemu je nada Vučića da će mu neko pomoći u ovome šta traži na Kosovu?

Tu ne može biti neko dobro. Barikade tamo mjesecima ne mogu ostati. Njihova radna obaveza je da čuče na tim barikadama. Ukoliko odbiju da ih uklone desit će se nasilno uklanjanje i najvjerovatnije će biti NATO. Jedna žrtva neka padne eto preko noći katastrofe, ovdje je veoma lako zapaliti šibicu rata. Arhitekte u Moskvi se raduju, Srbija bi ušla u direktni sukob sa NATO-om i plamen bi moga zahvatiti Bosnu i Hercegovinu, ali i Crnu Goru gdje vedre i oblaće lideri koji govore da im je predsjednik Putin. Ako se to desi teško nama svima, a jedini kome će laknuti ruskoj strani na ukrajinskom frontu. Niko drugi osim SAD-a i NATO ne može spriječiti taj crni scenarij.

(Kliker.info-N1)