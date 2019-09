Vučićkod pape Franje : Vatikan želi razgovor i mirno rješenje između Srba i Albanaca.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon sastanka sa poglavarom Rimokatoličke crkve papom Franjom, izjavio je da Vatikan vodi ozbiljnu politiku i čuvat će svoje pozicije i o pitanju Kosova.

“To je ono što mogu da kažem i što je važno za građane”, rekao je Vučić za Televiziju Pink, odgovarajući na pitanje koliko je nakon sastanka sa papom Franjom siguran da Vatikan neće promijeniti stav o nepriznavanju Kosova.

Kako javlja Srna Vučić je naglasio da Vatikan želi razgovor i mirno rješenje između Srba i Albanaca.



On je prenio da je papi Franji govorio o Kosovu, teškom položaju srpskog naroda, kao i pokušajima Srbije da dođe do kompromisnog rješenja.



Vučić je rekao da bi volio da papa Franjo posjeti Srbiju, ali je podsjetio da je za to potrebna saglasnost Srpske pravoslavne crkve.



On je naveo da je prenio pozdrave patrijarha srpskog Irineja, kojeg papa Franjo izuzetno cijeni.



Vučić je, povodom izjave češkog premijera Andreja Babiša da je spreman da sa češkim predsjednikom Milošem Zemanom i ostalim institucijama razgovara o pitanju povlačenja priznanja Kosova, rekao da ne treba imati prevelika očekivanja da Češka može tako lako da promijeni svoj stav o tom pitanju.

“Nemojmo da podižemo očekivanja našeg naroda. Beskrajno hvala našim češkim prijateljima, znam koliko poštuju i vole Srbiju, ali nemojte da pravimo od Zemana nešto, pa da, ako ne bude došlo do takve odluke, od njega pravimo neprijatelja, koji nije bio nešto spreman da uradi”, rekao je Vučić.



On je naveo da je sa papom Franjom razgovarao i o neophodnosti popravljanja odnosa Srba i Hrvata i istakao da je veoma bitna uloga Vatikana u razgovorima o budućnosti koje moraju da imaju Srbi i Hrvati.



Vučić je rekao da mu je i državni sekretar Vatikana kardinal Pietro Parolini prenio o čemu je nedavno razgovarao sa hrvatskim rukovodstvom.



“Jasno je svima da nas historija i prošlost dijele, da imamo potpuno drugačiji pogled na ono što se dešavalo. Plašim se da ćemo, ako ne budemo odgovorni i ako budemo govorili o prošlosti, sve druge ojačati, a sebe oslabiti. Ako želimo da ostanemo na svojim ognjištima, morat ćemo da više poštujemo jedni druge”, ukazao je Vučić.



On je naveo da je razgovor sa papom Franjom u Vatikanu trajao duže od predviđenog, da je mnogo toga pametnog i dobrog čuo i naučio, te da je vidio brigu za sve ljude u Srbiji i na Balkanu.