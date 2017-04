Vučićeva pljuska Čoviću: Porediti Šantića i Budaka je veliki grijeh

Svoju dvodnevnu posjetu Mostaru aktuelni srbijanski premijer i budući predsjednik Aleksandar Vučić, okončao je upečatljivom porukom koja je, prije svega, adresirana na člana Predsjedništva BiH i lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića.

Vučić je nakon obilaska sobe Alekse Šantića, smještene u Ćorovića kući u Mostaru, domaćinu Čoviću, ali i ostalim ”promicateljima evropskih vrijednosti“ (kako sebe vole nazvati) jasno poručio kako u modernoj Evropi nema mjesta za ulice koje nose nazive po fašistima.

“Volio bih da škole koje su nosile ime Alekse Šantića, ponovo nose njegovo ime. Žao mi je što to nije tako. Posebno mi je žao što je dio Ulice Alekse Šantića preimenovan u Ulicu Mile Budaka. I uopšte to ne krijem, i nije mi teško da to kažem svakome na kugli zemljskoj. Pošto, porediti Šantića i Budaka je grijeh samo po sebi. Nemam riječi“, rekao je Vučić.

