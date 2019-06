Vučićev ministar Aleksandar Vulin : U slučaju konflikta na Balkanu računamo na pomoć Kine i Rusije

Beograd računa na pomoć Rusije i Kine po pitanju kupovine naoružanja za odbranu u slučaju eventualnog konflikta na Balkanu, izjavio je ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin.

“Mi smo vojno neutralna zemlja. Ako dođe do sukoba i nesreća, a na Balkanu kao što znate niko ne može da kaže da neće biti sukoba, niko neće moći da dođe da nam pomogne. Mi vjerujemo u pomoć Rusije i računamo na pomoć Rusije, Kine i drugih naših prijatelja…”, rekao je Vulin za ruski naučno-politički časopis “Međunarodni život”.



On je istakao da Srbija uvijek radi sve da nikoga ne uvuče u konflikt, ali je napomenuo da se sve države u okruženju naoružavaju i da Srbija računa na pomoć svog prijatelja – Rusije.



Vulin je rekao da Srbija treba da bude snažna, zbog čega joj je vojnotehnička pomoć Rusije vrlo važna.



“Nama je potreban mir. Međutim, da bi bio mir, treba da budemo spremni na sve. Kako Srbi kažu: za to da bude mir mi ćemo uraditi skoro sve, ali da bi bili slobodni, uradićemo apsolutno sve”, poručio je Vulin.



Ministar je naveo da je razočaran reakcijom KFOR-a na “posljednju provokaciju” Prištine na Kosovu i napomenuo da ga je “posebno razočaralo to što je KFOR lagao”, a zatim saopštio da su obavijestili Beograd o toj operaciji, prenosi “Sputnjik”.



“Kada ih je naš predsjednik Vučić pitao koga ste obavjestili, oni su rekli: ko god je čitao novine. Tako se ne komunicira između institucija-preko novina”, rekao je Vulin.

(Kliker.info-Vijesti)