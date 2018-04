Vučić u Mostaru : Gotovo sam siguran da rata neće biti

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u Mostaru da se Srbija bavi politikom mira i da će mirom, staloženo, strpljivo i trpeljivo odgovoriti na poruke predsjednika Kosova Hašima Tačija “da će na pretnje Srbije odgovoriti kao i pre 19 godina”.

Vučić je naglasio da rat nikome nije donio nikakvo dobro, te da on Srbiji nije potreban.

“Gotovo sam siguran da rata neće biti, jer govorim u ime Srbije i u ime dobrog dela srpskog naroda, a predsednik Republike Srpske Milorad Dodik u ime drugog dela našeg naroda”, rekao je Vučić novinarima.

On je rekao da Tačijevu izjavu treba pažljivije čitati, jer se u njoj, u suštini, govori da je prije 19 godina zauvijek skinuta granica između dvije zemlje albanskog naroda.

“Pre bih pitao neke iz međunarodne zajednice šta o tome misle i da li je Srbija zbog toga napadnuta 1999. godine. Ja ne volim da se bavim puškama i oružjem kao gospodin Tači. On neka to nastavi, ali nisu njegove puške, već su nečiji tuđi avioni razarali Srbiju”, rekao je Vučić.

On je istakao da će Srbija na ovakve izjave odgovoriti mirom, staloženo strpljivo i trpeljivo.

“Želimo slobodu kretanja, razmenu znanja, veću trgovinsku razmenu sa Prištinom i bolje odnose, a oni neka govore što im je volja. Ja da se junačim i pokazujem ko je jači, ne pada mi na pamet i ne želim tako da reagujem”, poručio je Vučić.

Kada je riječ o pomoći Srbima u hercegovačkim opštinama, predsjednik Srbije je naglasio da podrška mora da postoji.

“Narod koji živi u ovim opštinama nije bogat. Kada gledate, od Ljubinja, Berkovića, Nevesinja i Gacka, do Bileće i Trebinja, ljudi sa pravom očekuju ne samo pomoć Srpske i Federacije BiH, već i Srbije. Stabilizacijom naših javnih finansija imamo mogućnost da pomognemo, i mi smo to nudili i predstavnicima drugih naroda u BiH, gde je to potrebno”, istakao je Vučić.

On je podsjetio da je sa Dodikom već razgovarao kako da se pomogne Srbima u federalnim opštinama Petrovac, Grahovo, Drvar, Glamoč, Mostar…

(Kliker.info-Srna)