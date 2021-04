Vučić u Centralnom dnevniku Face TV : Nama ne treba teritorij BiH, nema ništa od priče Kosovo za RS (VIDEO)

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u ekskluzivnom intervjuu sa Senadom Hadžifejzovićem govorio o non paperu, podjeli Bosne i Hercegovine i odnosu sa Dodikom i Vulinom, mogućnosti rata u regiji i brojnim aktuelnim temama.

Vučić je kazao da Bosna i Hercegovina ima takozvani ”podijeljeni suverenitet” te da su značajnije ingerencije na entitetima.

On je rekao da svi mogu ”mirno spavati i niko ne treba ničeg da se boji”.

”Mirno spavajte, nije to moja namjera da se bilo kome dodvoravam. Nemam potrebe, meni u Srbiji bi popularnost skočila kad bih vama odbrusio”, rekao je on.

Potom je dodao Srbija podržava integritet Bosne i Hercegovine.

”Što se tiče BiH, Srbija podržava integritet Bosne i Hercegovine. Vi imate tzv. podijeljeni suverenitet, to je vaša stvar, vaši odnosi. Država je međunarodna, pravno priznat subjekat i to nije sporno. Ingerencije su značajnije na entitetima. Ja Republiku Srpsku volim kao što poštujem Bosnu i Hercegovinu. Moje pitanje za vas je koje nikada nisam razumio, ni kod vas ni kod drugih ljudi: što tražite neprijatelja tamo gdje ga nemate? Ako je problem u tome što Srbija danas nije slaba, što je Srbija danas snažnija ekonomski nego što je bila prije šest, sedam, osam godina. Ja se time ponosim, ali time trebaju biti zadovoljni i ljudi u BiH”, poručio je Vučić.

Govoreći o predsjedavajućem Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku, istakao je da se radi o ”inteligentnom čovjeku” koji ima svoju politiku, ali se ne slaže uvijek s njim.

”Milorad Dodik je vrlo inteligentan čovek i on ima svoju politiku, svoju stranku, veoma je samosvojan i ja ga poštujem. Ne moramo se složiti po svim pitanjima. Imali smo veoma bolna iskustva iz prošlosti i sa sankcijama i zatvaranjem na Drini. Milorad Dodik iznosi svoje misli, ali u moje ime niko ne treba da govori, nemam ni portparola i uvek govorim sve u lice što mislim, ono što mislim i kažem, ono što kažem to i radim. Veoma sam otvoren i veoma pošteno i iskreno govorim šta je politika koju vodim i za šta se zalažem”, dodao je on.

-Kada ste pisali Non Paper, zašto ste potpisali Janšu?, pitao je Hadžifejzović.

“Mislim da su građani BiH sada sve razumjeli! Zar mislite da neko Janši može reći sa čime će izaći u javnost?! Pročitao sam Non paper, ne odgovara mi”, kazao je Vučić.

Na pitanje da li Vučić želi biti predsjednik svih Srba, budući da nikada nije reagovao kada je Dodik govorio da će se RS spojiti sa Srbijom Vučić odgovara:

“Nisam učestvovao u pisanju Non papera, nisam ga ni vidio, vidio sam samo špekulacije! Srbija se neće odreći Kosova! Dodik svaki put kada govori iznosi svoj stav! Nisam niti ću da budem policajac, neću nikome reći šta će govoriti! Rekao sam Dodiku da Srbija poštuje integritet BiH! Vulin i Dodik ne rade ništa po nalogu! Kada pitate Bakira i Komšića za Kosovo reći će da je nezavisno, ko ste vi da komadate Srbiju, a da zamjerate kada se spomene cijepanje RS-a! Šta hoćete od Srba! U čemu je problem, zašto neko ima dvostruke standarde?! Teritorija Srbije može da se komada, ali ako bilo koji Srbin kaže želimo miran razlaz, za to je zločinac Vučić kriv! Ideja koju ja ne podržavam!”

Hadžifejzović: Pustili ste ljude da pričaju o ratu…

Aleksandar Vučić: Ko je pustio? Vaši predstavnici komadaju Srbiju, Vi šutite! RS se neće odvojiti, nama ne treba teritorija BiH! Rekao sam to Dodiku na svakom sastanku! Ne pada mi napamet da kažem Dodiku da ušuti, ima pravo pričati šta želi!

Hadžifejzović: Zašto često imate vojne vježbe i kupujete naoružanje, hvalite se tim? Od koga se branite?

Vučić: Naravno da ću da se hvalim sa jačanjem vojske! Vojska služi da bi se branila! Neće biti rata! Naša vojska ima za cilj da štiti Srbiju, to je vojska koja treba da štiti od bilo koga ko bi pomislio da našu zemlju napadne! Svi se naoružavaju! Hrvatska je imala značajniju armiju nego Srbija, zašto Vam to nije smetalo! Htio sam da kupimo svu municiju da zajedno prodajemo sa ljudima iz BiH! Mir između Bošnjaka i Srba je od posebnog značaja! Sve sam uradio za mir, zato i imate mir i stabilnost! Ne pada mi na pamet da se igram ratova! Ne želim da bilo čija majka vidi dijete u sanduku! Moja riječ je od velikog zančaja! Hoću mir, hoćemo da radimo sa BiH! Volim RS i vi volite Sandžak! Hoću da budem zapamćen kao neko ko je uspio da sačuva mir! Ne želim da vraćamo hiljade mrtvih!

Predsjednik Srbije je opsežno govorio i o ekonomskom razvoju regiona i Srbije. Naglasio je da je on predsjednik kojeg mnogo više interesuje ekonomski razvoj Srbije i napredak koji ekonomija ova države bilježi pod njegovim vodstvom od političkih drama.

Posebno je Vučić istakao koliko je bitan autoput, ali da ga ne može on graditi u Bosni i Hercegovini i da on može da uradi samo jedan dio posla oko izgradnje autoputa koji bi povezao Sandžak sa Sarajevom, Sarajevo sa Beogradom.

Hadžifejzović: Da li je to autoput za tenkove?

Vučić: Tenkovi ne trebaju autoput, nama autoput treba za ljude i kamione!



O Srebrenici, Jasenovcu, četnicima..

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je i o Srebrenici. Rekao je da zna ko ga je napao u julu 2015. Dodao je da nisu tačne tvrdnje da je to organizovala srbijanska tajna služba. Bezbjednosno-informativna agencija (BIA).

“Otišao sam da se poklonim žrtvama. To je bio jedini trenutak kad sam pognuo glavu. Momci iz obezbjeđenja su saginjali glavu. Jer je to prirodna reakcija. Ali ja sam tada bio ponosni Srbin, predsjednik Srbije”, rekao je Vučić.

Rekao je da je nevjerovatno da neko pomisli da je on to organizovao, sam protiv sebe, da je pozvao telefonom čovjeka koji ga je udario u rame nogom i da nikad nije insistirao na priči o tom napadu.

On je govorio o stradanju porodice Vučić u Drugom svjetskom ratu. Dodao da se zalaže za kulturu sjećanja na zločine. I u Srebrenici i u Jasenovcu i Jadovnu.

Ipak je i pored više puta ponovljenog insistiranja odbio da Jasenovac okarakteriše kao genocid. Objasnio je da je jasno šta lično misli. Ali kao predsjednik Srbije ne želi da se vraća u prošlost. To donosi još 100 godina sukoba, dodao je Vučić.

Vučić je ponovio da nikada nije pucao na Sarajevo. Da ne postoji nijedna njegova fotografija sa oružjem. I da nikada nije bio četnik.

