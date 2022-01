Vučić u Ankari: Erdoganu sam rekao da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa predsjednikom Republike Turkiye Recepom Tayyipom Erdoganom u Ankari, poručio je kako je predsedniku Erdoganu prenio da Republika Srbija poštuje integritet Bosne i Hercegovine, te kako je važno poštovanje integriteta Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine, javlja Anadolu Agency (AA)

Vučić se danas u Ankari sastao sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, a nakon bilateralnog sastanka održana je zajednička konferencija za novinare. Pored bilateralne saradnje, jedna od tema bila je i aktuelna politička kriza u Bosni i Hercegovini.

“Razgovarali smo o regionalnim pitanjima. Mir i stabilnost nemaju cenu i zato je važno da mir i stabilnost sačuvamo, da se ponašamo odgovorno i ozbiljno, da razumemo sve okolnosti u kojima živimo i da guramo naše zemlje napred, a ne u prošlost. Prošlost je važno da znamo, da iz nje izvlačimo pouke, da je proučavamo ali je važno da svojim rukama gradimo drugačiju i bolju budućnost”, rekao je Vučić na početku obraćanja.

Još jednom je ukazao na značaj stabilnosti, mira i razgovora.

“Poštovanje Dejtonskog sporazuma je od suštinskog značaja i čini mi se da se dobro razumemo po tom pitanju. Rekao sam predsedniku Erdoganu da Republika Srbija poštuje integritet Bosne i Hercegovine kao što uvek ističemo da je važno poštovanje integriteta Republike Srpske u okviru, naglašavam u okviru BiH. To je naša politika od nje nećemo odstupiti, ona je u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom i to jedina politika koja može da nam garantuje očuvanje mira”, poručio je Vučić.

Dodao je kako Srbija sa Turskom pronalazi zajednički jezik i da će se truditi da ga uvijek pronađe i u budućnosti.

“To ćemo raditi zajednički, iako je mnogo teško to raditi. Jer šta god da kaže predsednik Erdogan deo srpskim medija će to podozrivo da dočeka, šta god da kažem ja, deo bošnjačkih medija će to ne podozrivo, već mnogo više ili mnogo gore od toga da dočeka. Takva je stvorena atmosfera nepoverenja i zato moramo zajednički mnogo da radimo, da vraćamo poverenje i veru, verujem da zajedničkim radom to možemo da uradimo”, dodao je Vučić.

Kada je riječ o bilateralnim odnosima njegove zemlje s Turkiye, Vučić je naglasio kako u svim oblastima saradnja dvaju zemalja raste.

“Potpisali smo sporazume iz oblasti obrazovanja, turizma i kulture, to su oblasti od izuzetnog značaja za nas”, rekao je Vučić.

Istakao je kako je Erdogan tokom sastanka govorio i o tome da će AirSerbia iz Niša letjeti za Istanbul. U tom kontekstu, Vučić je izrazio zadovoljstvo i zbog nedavnog pokretanja letova iz Beograda za Ankaru, poručujući da je vrlo važno i da ljudi iz Srbije, osim Istanbula, posjete i Ankaru. Isto tako, dodao je kako i turiste iz Turske žele vidjeti u Srbiji.

“Naša ekonomska saradnja raste, prošla godina bila najveća u istoriji po trgovinskoj razmjeni. Naš cilj je da dođemo do pet milijardi evra trgovinske razmjene, to je dobro za ekonomije obje zemlje”, rekao je Vučić.

Dodao je kako je Srbija, u okviru projekta povezivanja regiona, već izgradila 19 kilometara puta koji treba da povezuje Beograd i Sarajevo, ali i Beograd i Banja Luku. Kazao je kako očekuje da će predsjednik Erdogan vrlo brzo posjetiti Srbiju i obići ove radove, na kojima rade i turske kompanije.

U Ankari će večeras biti upriličena i večera čast srbijanskog predsjednika Vučića.

(Kliker.info-AA)