Vučić sa Pompeom u New Yorku : Srbija ima podršku SAD-a za ukidanje kosovskih taksi

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je poslije razgovora s državnim sekretarom SAD-a Mikeom Pompeom u New Yorku da Beograd nesumnjivo ima podršku Washingtona zahtjevu da Priština ukine takse na srbijansku robu.

“Zamolio sam američku administraciju da pokuša, iako je to i do sada činila, da još snažnije utiče na kosovsko-metohijske Albance da ukinu takse koje su nam nametnute prije godinu dana. Nema sumnje da po tom pitanju imamo američku podršku jer oni, kao i mi, smatraju da je važno da se nastavi dijalog Beograda i Prištine”, napisao je Vučić na Instagramu, uz fotografije na kojima se rukuje s Pompeom.



Beta navodi Vučićeve riječi da je sa Pompeom “dugo razgovarao o svemu” i da je šef američke diplomatije “želio da čuje šta Srbija misli prije svega o rješavanju kosovskog problema”.



“Čini mi se da sam na najkraći i najjednostavniji način rekao stav Srbije”, dodao je Vučić.



Pompeo je poslije sastanka napisao na Twitteru da će normalizacija odnosa s Kosovom ojačati stabilnost i prosperitet Srbije, Zapadnog Balkana i transatlantske zajednice.



On je naveo i da je s Vučićem imao “produktivan ručak” na kojem su razgovarali “o dijalogu Kosova i Srbije” i pristupanju Srbije Evropskoj uniji.



“Produktivan ručak s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o dijalogu Kosova i Srbije i pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Normalizacija odnosa s Kosovom će ojačati stabilnost i prosperitet Srbije, Zapadnog Balkana i transatlantske zajednice”, naveo je šef američke diplomatije, uz fotografiju na kojoj se rukuje s Vučićem.



Vučić i Pompeo su razgovarali na marginama sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o situaciji na Bliskom istoku.